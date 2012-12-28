Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?
Общество
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сегодня, 11:31
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Крещенская купель до сих пор стоит на Центральном пляже Липецка
Купель вывезут, как только потеплеет. Пока техника к берегу реки подъехать не может.
В мэрии Липецка объяснили, что купель не забыта: для того чтобы ее вывезти нужна подходящая погода.
— Рабочие ждали благоприятных погодных условий, чтобы манипулятор смог безопасно достать купель со льда реки Воронеж и при этом не нарушил благоустройство пляжа, — объяснили в пресс-службе администрации города.
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