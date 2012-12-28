Женщина простила обчистившего её банковский счёт мужчину

Житель Задонского района перевёл с чужого банковского счета 15 000 рублей.

Задонский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже с банковского счета.«Согласно обвинительному заключению, 2 ноября 2023 года подсудимый, имея доступ к сотовому телефону потерпевшей, открыл банковское приложение при помощи известного ему пароля и перевёл с банковского счета потерпевшей на другой счет 15 000 рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Изначально действия обвиняемого был квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Но в ходе рассмотрения дела судом была изменена категория преступления с тяжкого на преступление средней тяжести: подсудимый полностью признал вину, возместил ущерб потерпевшей, он впервые привлекается к уголовной ответственности, и потерпевшая не возражала против изменения категории преступления.А в процессе и стороны вовсе помирились, и потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи примирением сторон. Государственный обвинитель не возражал.В результате суд признал мужчину виновным и приговорил его к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, но применил положения статьи 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим», освободив подсудимого от назначенного наказания.