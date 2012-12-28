Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Полиция проверяет информацию о насильственной попытке затащить в машину и увезти человека
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Полиция проверяет информацию о насильственной попытке затащить в машину и увезти человека
Происшествия
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58 минут назад
Полиция проверяет информацию о насильственной попытке затащить в машину и увезти человека
В Задонском районе люди из автомобиля с номером Белгородской области пытались затолкать в машину мужчину. Его отбил прохожий.
«Это вчера произошло с моим мужем. Помог ему прохожий, Их спугнул», пишет женщина.
- Вышли два амбала, открыли дверь и пытались его посадить в машину, поясняет в комментариях Елена Панова.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту организована проверка в ОМВД России по Задонскому району.
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