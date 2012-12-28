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Общество
Полиция проверяет информацию о насильственной попытке затащить в машину и увезти человека
Происшествия
Читать все
Происшествия
732
58 минут назад

Полиция проверяет информацию о насильственной попытке затащить в машину и увезти человека

В Задонском районе люди из автомобиля с номером Белгородской области пытались затолкать в машину мужчину. Его отбил прохожий.

Как сообщает в паблике «Задонск в эфире» подписчица Елена Панова, в Задонском районе люди на зелёной «девятке» с номерами 31-го региона, «силком усаживают людей в машину и пытаются увезти».

«Это вчера произошло с моим мужем. Помог ему прохожий, Их спугнул», пишет женщина.

- Вышли два амбала, открыли дверь и пытались его посадить в машину,  поясняет в комментариях Елена Панова. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту организована проверка в ОМВД России по Задонскому району.





похищение человека
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