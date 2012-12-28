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В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение
Здоровье
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Здоровье
317
37 минут назад

В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение

Но из дома в общей сложности учатся всего девять классов.

Из-за заболеваемости ОРВИ в Липецке, по данным на 11 марта, на дистанционном обучении находятся девять классов в пяти школах. Такие данные GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. В этом случае детский коллектив обычно разобщают на 7-10 дней.

А вот в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).

На минувшей неделе заболеваемость ОРВИ продолжила идти на спад — она снизилась на 20%: всего в Липецкой области зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ, 175 случаев коронавируса, 22 случая гриппа.
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