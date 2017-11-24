Липецкая область примет в два раза больше мигрантов

Регионам установили квоты на прием иностранцев.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранных лиц и лиц без гражданства в регионах РФ в 2018 году. Всего на России выдается 90 360 разрешений. Это на 19,8 тысяч меньше, чем в прошлом году.



Но в Липецкой области — обратная динамика. Если на 2017 год квота на мигрантов составляла 1 000 человек, то в 2018 году в регион смогут прибыть 2 000 иностранцев. Всего в Центральном Федеральном округе выдано 28 150 разрешений. Белгородская область сможет принять 2 700 мигрантов, Воронежская — 2 200, Курская — 1 500, а Тамбовская — 1 200.



Размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.