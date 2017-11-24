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Липецкая область примет в два раза больше мигрантов

13 478
#квота #мигранты
Липецкая область примет в два раза больше мигрантов

Регионам установили квоты на прием иностранцев.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранных лиц и лиц без гражданства в регионах РФ в 2018 году. Всего на России выдается 90 360 разрешений. Это на 19,8 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Но в Липецкой области — обратная динамика. Если на 2017 год квота на мигрантов составляла 1 000 человек, то в 2018 году в регион смогут прибыть 2 000 иностранцев. Всего в Центральном Федеральном округе выдано 28 150 разрешений. Белгородская область сможет принять 2 700 мигрантов, Воронежская — 2 200, Курская — 1 500, а Тамбовская — 1 200.

Размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.
13 478
#квота #мигранты

Комментарии (14)

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456546

5 секунд назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Озабоченный

5 минут назад
Негритяночек-бы молоденьких прислали
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48

7 минут назад
Россия Сталин был бы за них, потому что он ГРУЗИН, а ты русская тряпка!
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мнение

13 минут назад
все для мигрантов. самый настоящий геноцид местного населения
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Россия

20 минут назад
Не нужны они тут .кто бы вернул Сталина это го человека не хватает тут он порядок навел бы .больше не кому
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Бродяга

28 минут назад
Далой такое государство в унитаз.нечего приезжих к нам в страну
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Россия

30 минут назад
Они нам тут не нужны .
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ССЕЛКИ

45 минут назад
А мы уже перевыполнили.У нас многие женились.
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Виктор

50 минут назад
Спасибо нашим правителям за геноцид русского народа!!! (сарказм, если что)
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гость

58 минут назад
ПРАВИЛЬНО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ РАЗ НЕ ХОЧЕТ МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РАБОТАТЬ ЗА КОПЕЙКИ И ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЕ З/П ДО УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ,ДАЁШЬ ДЕШЁВУЮ РАБСИЛУ!!!! а местные пусть дальше с голоду дохнут.
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