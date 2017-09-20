В Липецке работник НЛМК открыл уникальную экологическую тропу

Проект принадлежит участнику программы «Стальное дерево»».

28-летний липчанин Дмитрий Проняев работает инженером управления промышленной экологии НЛМК. Как специалист он не смог в Год экологии оставить без внимания уникальный уголок Липецка: несколько лет назад участку Каменного лога в 19-м микрорайоне присвоили статус особой природной зоны. Дмитрий решил создать там экологическую тропу "Сосновый лес". Свою задумку он реализовал в рамках участия в конкурсе «Молодой лидер НЛМК».- Когда я узнал, что здесь появилась особо охраняемая природная территория, и когда посетил её, то понял, что это место достойно того, чтобы здесь была проложена экотропа, - вспоминает старт своего проекта Дмитрий Проняев. - Благодаря программе «Стальное дерево» и поддержке благотворительного фонда «Милосердие» нашу задумку удалось воплотить в жизнь. Эта экологическая тропа уникальна тем, среди жилой застройки сохранился уголок природы. Здесь протекает ручей, берущий начало еще в окрестностях микрорайона «Елецкий». Здесь, можно увидеть диких уток, услышать кваканье лягушек, погулять среди полян земляники и малины, подышать воздухом соснового и дубового леса. Причем хвойные и лиственные растения очень гармонично сменяют друг друга, это так красиво и необычно.Экологическая тропа будет интересна не только взрослым, но и детям. На ней установлены познавательные стенды с полезной информацией, и яркими иллюстрациями - все для того, чтобы дети лучше узнавали правила бережного отношения к природе через игровую форму обучения. Тем более, что для новых открытий школьникам не нужно никуда ездить: для жителей ближайших микрорайонов тропа находится в зоне пешей доступности.Первыми на экологическую тропу урочища «Сосновый лес» вышли ученики 4-го класса школы №65. Экскурсоводом по уникальной территории стала учительница географии и биологии Наталия Голубова, она помогала Дмитрию реализовать его проект, а теперь открывает экотропу. Значимость такого маршрута для юных липчан подчеркнул директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских и поздравила школьников с тем, что им первым выпала честь пройти по экотропе.- Эта тропа для вас, ребята! Чтобы вы знали те достопримечательности, что есть в Липецке, его природу. В таком большом городе этот маленький кусочек природы сохранился, конечно, не в первозданном виде, но сохранился! И мы желаем, чтобы вы, проходя по этой тропе, учились, как правильно и бережно относиться к природе. Новолипецкий комбинат всегда будет поддерживать тех, кто реальными делами заботится об окружающей среде, - считает Евгения Донских.В начале экологической тропы школьников ждали Кикиморы: дальнейший путь был возможен только после ответа на их загадки. Мини-викторина, естественно, состояла из вопросов о природе. Как только прозвучал вопрос про кузнечика, насекомое решило явить себя в качестве подсказки и запрыгнуло на одного из участников экскурсии.Это маленькое, но все же, доказательство того, что проложенная Дмитрием Проняевым и его соратниками тропа не зря называется экологической. Всего за километр пути можно перейти через ручей, погулять среди и дубов, и сосен, увидеть муравейники и найти грибы, встретить яркие цветы на склоне, а на тропинке - маленьких ежиков. Все это природное великолепие доступно в сезон весна-осень и, конечно, летом.«Потому что у меня отличная команда. И все, кому бы я ни рассказывал об этом проекте, загорались идеей. Я принимаю участие в конкурсе во второй раз и рад тому, что сейчас мне удалось дойти до финала».«Самое главное - развитие у детей любви к природе. Принципы гармоничного отношения к миру нужно закладывать с самых малых лет. И учить этому надо не в кабинетах, а на таких тропах, где можно прикоснуться к тому, что так нуждается в нашем бережном отношении».«Упрямство может довести до цели!».