Липчан будут бесплатно готовить к ЕГЭ

Цикл занятий стартует 7 октября.

7 октября в Липецкой областной универсальной научной библиотеке стартует цикл бесплатных занятий по подготовке к ЕГЭ по обществознанию.



Как сообщает библиотек, на встречах будут рассмотрены наиболее сложные и часто встречающиеся в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ темы из всех пяти разделов обществознания: "Человек и общество", "Экономика", "Социальные отношения", "Политическая система", "Право".



Занятия будут сочетать рассмотрение теоретических вопросов, а также практику решения заданий. В рамках данных встреч пройдут мастер-классы по написанию эссе и решению иных важнейших задач ЕГЭ по курсу обществознания.



Занятия будут проводиться два раза в месяц по субботам в 14:00.

