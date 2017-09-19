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сегодня, 14:46

Липчан будут бесплатно готовить к ЕГЭ

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#образование
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Липчан будут бесплатно готовить к ЕГЭ

Цикл занятий стартует 7 октября.

7 октября в Липецкой областной универсальной научной библиотеке стартует цикл бесплатных занятий по подготовке к ЕГЭ по обществознанию.

Как сообщает библиотек, на встречах будут рассмотрены наиболее сложные и часто встречающиеся в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ темы из всех пяти разделов обществознания: "Человек и общество", "Экономика", "Социальные отношения", "Политическая система", "Право".

Занятия будут сочетать рассмотрение теоретических вопросов, а также практику решения заданий. В рамках данных встреч  пройдут мастер-классы по написанию эссе и решению иных важнейших задач ЕГЭ по курсу обществознания. 

Занятия будут проводиться два раза в месяц по субботам в 14:00.  
338
#образование
1

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