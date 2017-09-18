В Липецкую область привезут часть пояса Богородицы

Часть пояса прибудет в Липецкую митрополию в октябре

19 сентября стартует этап реализации молодежной просветительской программы «Духовная связь», в рамках которой состоится принесение ковчега с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в епархии Центрального федерального округа.

В Липецкую область пояс Богородицы прибудет 9 октября, и в течение трех дней к нему могу приложится в Христорождественском соборе.

"Пребывание святыни в епархиях будет сопровождаться обширной образовательной программой для молодежи. Намечены круглые столы, лектории, встречи с активистами православных молодежных организаций; предполагается оказание методической поддержки по различным аспектам молодежного служения. Образовательная программа направлена на развитие системы молодежной работы в епархиях.

Программа реализуется Синодальным отделом по делам молодежи по согласованию с Комиссией по вопросам принесения святынь при Патриархе Московском и всея Руси в рамках деятельности Координационного центра молодежной работы по Центральному федеральному округу", сообщили в Московской патриархии.

Частица пояса Богородицы хранится в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга с 2011 году. В северную столицу она была привезена с Афона и подарена одним из меценатов собору в честь 200-летия храма.

Как сообщает туристический портал Санкт-Петербурга, по преданию Богородица сплела пояс из верблюжьей шерсти сама и носила его вплоть до своей смерти. Эта святыня и частицы ризы — единственные вещи Божией Матери, которые сохранились до наших дней. Есть две версии того, как Богородица распорядилась своим поясом.

По одной из них, после своей смерти она явилась апостолу Фоме (один из учеников Иисуса Христа) и отдала ему пояс в утешение, т.к. он единственный среди апостолов не попрощался с ней, а явился лишь на третий день после погребения, из-за чего сильно переживал.

Другая версия утверждает, что пояс был отдан Богородицей незадолго до кончины двум вдовам, жившим в Иерусалиме, и затем реликвия передавалась наследниками из поколения в поколение.

В IV веке император Восточной Римской империи Аркадий доставил пояс Богородицы в Константинополь в Халкопратийскую церковь. Реликвию поместили в золотой ковчег, запечатанный царской печатью. До конца XII века пояс оставался в Константинополе.

В Х веке пояс Богородицы был разделен на части. Одну из частей святыни как талисман императоры Византии брали с собой в военные походы. В 1185 г. в ходе борьбы Болгарии за свою независимость от Византийской империи эта часть пояса Богородицы была захвачена и оказалась в Болгарии, откуда позже попала в Сербию.

В XIV веке сербский князь Лазарь I подарил пояс вместе с частицей истинного Креста Господня в дар Ватопедскому монастырю на горе Афон, где он и хранится по настоящее время в святилище главного монастырского собора. В 2011 году часть пояса Богородицы по инициативе Фонда Андрея Первозванного была привезена в Россию. Группа афонских монахов, сопровождающая пояс, посетила 14 городов и Серафимо-Дивеевский монастырь за 39 дней.

Фото: visit-petersburg.ru