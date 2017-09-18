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сегодня, 15:49

Липецк получил на ремонт Петровского моста 100 миллионов рублей

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#Петровский мост
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Липецк получил на ремонт Петровского моста 100 миллионов рублей

Работы начнутся уже этой осенью.

На оперативном совещании в мэрии глава Липецка сообщил городскому активу о том, что мэрия получила 100 млн рублей на ремонт Петровского моста из федерального бюджета.

- Ремонт начнём осенью и будем продолжать их зимой. Потом продолжим их летом, чтобы к концу следующего года закончить работу, - сказал мэр.

Напомним, что работы по восстановлению Петровского моста были запланированы ещё администрацией Михаила Гулевского, но из-за отсутствия средств ничего не делалось. Ещё несколько лет назад работы были оценены в миллиард рублей. Поэтому 100 млн рублей, о которых сказал глава Липецка, - это лишь часть необходимых средств для реконструкции главного городского мостового перехода. Остальное финансирование будет получено муниципалитетом в следующем году.
6 591
#Петровский мост
2

Комментарии (6)

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Боцман

28 минут назад
Распил Инванович Откаткин- одобряэ.
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Александр

40 минут назад
Найдите средства на Октябрьский мост, под рельсами провал, нога пролезет. Или пока петух не закукарекует.
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Так и живём

50 минут назад
Ремонт начнут, но по ходу ремонта произойдет удорожание проекта раз в пять. Несколько лет ремонт будут то начинать, то останавливать. Сменят несколько генподрядчиков, а уж субподрядчиков будут менять ежемесячно. Затем возбудят уголовное дело, которое будут расследовать несколько лет, но виновных так и не найдут. А уж сколько домов и коттеджей за это время будет возведено, время покажет.
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Сергей 13

56 минут назад
Канешна,ща к новому году начнём,через пару месяцев деньги закончатся,зимой лучше всего ремонтировать,когда от снега дорога ещё сузится.У Сталина не зря вредителей стреляли.
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Фокс

58 минут назад
Слава Гулевскому! Он оказывается, кроме бордюров, ещё и про мост не забывал. Может быть Москва ещё и про Королёва вспомнит, подкинет деньжонок, он ведь метро планировал.
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ххх5

сегодня, 16:08
Ооооо....это быстро все определят по карманам...
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