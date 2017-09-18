Липецк получил на ремонт Петровского моста 100 миллионов рублей

Работы начнутся уже этой осенью.

На оперативном совещании в мэрии глава Липецка сообщил городскому активу о том, что мэрия получила 100 млн рублей на ремонт Петровского моста из федерального бюджета.



- Ремонт начнём осенью и будем продолжать их зимой. Потом продолжим их летом, чтобы к концу следующего года закончить работу, - сказал мэр.



Напомним, что работы по восстановлению Петровского моста были запланированы ещё администрацией Михаила Гулевского, но из-за отсутствия средств ничего не делалось. Ещё несколько лет назад работы были оценены в миллиард рублей. Поэтому 100 млн рублей, о которых сказал глава Липецка, - это лишь часть необходимых средств для реконструкции главного городского мостового перехода. Остальное финансирование будет получено муниципалитетом в следующем году.

