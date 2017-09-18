Липецкому городскому архиву не хватает документов

Каждый восьмой запрос горожан архивариусам остается без ответа.

Сегодня на брифинге в мэрии начальник архивного управления администрации Липецка Светлана Яблоновская заявила о том, что каждый восьмой запрос граждан о документах остается без ответа.



- После появления предприятий негосударственных форм собственности их руководители то ли от незнания, то ли от большой хитрости считают все документы коммерческой тайной, хотя на самом деле информация по личным делам работников таковой не является, - сказала главный архивариус Липецка.



Беспокоит работников городского архива два обстоятельства: отсутствия места для хранения более чем 174 тысяч документов и невозможность из цифровой обработки. Впрочем, в этом году мэрия передала под нужды архива помещение площадью 600 кв.м. по проспекту Мира, 15, что разгрузит существующие помещения архивов общей площадью 1350 кв.м., заполненных в настоящее время под завязку. А в следующем году архивистам приобретут за средства городского и областного бюджетов дорогостоящий сканер.