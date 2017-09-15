Общество

сегодня, 17:02

В Липецкой области заметно подешевели сезонные овощи и фрукты

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#торговля #цены
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В Липецкой области заметно подешевели сезонные овощи и фрукты

Цены на морковь, картофель, капусту, лук репчатый, яблоки снизились до 12,56%.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 15 сентября, уровень средних потребительских цен на все социально значимые виды продовольственных товаров в Липецкой области сложился ниже, чем в ЦФО.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в нашем регионе имело место снижение средних потребительских цен на 11 наименований социально значимых продуктов питания. Наиболее существенно снизились цены на сезонные овощи и фрукты – от 1,08% до 12,56% (морковь, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, яблоки).

От 0,31% до 1,77% подешевели свинина (кроме бескостного мяса), масло подсолнечное, сахар-песок, мука пшеничная, рис шлифованный. Одновременно на 8 наименований имело место незначительное повышение средних потребительских цен от 0,11% до 0,92% (куры (кроме куриных окороков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, молоко питьевое цельное пастеризованное, яйца куриные, соль поваренная пищевая, хлеб ржаной (ржано-пшеничный).

Специалистами муниципальных образований Липецкой области проводится мониторинг розничных цен на 27 наименований отдельных видов продовольственных товаров. На основании представленных данных специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности анализируется ценовая ситуация по районам области. Так, по результатам анализа, на 15 сентября отмечен рост минимальных цен в отдельных районах области: подорожали куры (кроме куриных окороков от 2,3% (Добринский район) до 6,5% (Добровский район);  рыба мороженая скумбрия от 3,1% (Задонский район) до 6,4% (Чаплыгинский район);   яйца куриные С1 от 2,7% (Данковский район) до 5,2% (Задонский район). Отмечено снижение цен на морковь от 4,8% (Долгоруковский район) до 13,5% (Измалковский район);   лук репчатый от 3% (Воловский район) до 20,5% (Усманский район);   яблоки от 6% (Долгоруковский район) до 23,4% (Лев-Толстовский). 

По количеству продуктов питания с минимальными ценами из 27 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу цен, 1-е место занимает Грязинский район – 9 наименований из 27: говядина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окороков), рыба мороженая скумбрия, молоко местного производства пюр-пак м.д.ж. 3,2%, яйца куриные С1, сахар-песок, мука пшеничная в/с, батон (хлебобулочные изделия), яблоки. 2-е место –  Липецк – 8 наименований из 27: говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая скумбрия, масло подсолнечное рафинированное, чай черный байховый, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, макаронные изделия, картофель, яблоки. 3-е место – Лебедянский район – 7 наименований из 27: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая скумбрия, масло подсолнечное, сахар-песок, чай черный байховый, капуста белокочанная.

На основании представленных данных, специалистами Учреждения рассчитана минимальная стоимость 21 продукта питания, включаемых в потребительскую корзину. Рейтинг районов Липецкой области по минимальной стоимости потребительской корзины следующий: 1-е место – Грязинский район – 1945,86 рубля, 2-е место – Лебедянский район – 2170,81 рубля, 3-е место – Липецк – 2177,19 рубля. Последнюю строку рейтинга занимает Воловский район – 2635,78 рубля.

По сравнению с данными на 30 август в 11-ти районах области зафиксировано снижение стоимости потребительской корзины от 0,21% до 12,39%. Это обусловлено существенным снижением цен на сезонные овощи. Повышение стоимости потребительской корзины зафиксировано в 5-ти районах области от 1,53% до 6,44%.
 
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#торговля #цены
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Комментарии (7)

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ПОЛНАЯ

9 минут назад
Брехня.
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Олег

16 минут назад
Вообще-то мы расплачиваемся рублями, а не процентами. Будьте добры озвучить цены в рублях на момент проверки
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Тимон

36 минут назад
Город48 хватит чушь писать
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112

48 минут назад
Без тыщи в магазин не ходи.Недавно дали аванец 5 тыс и как дальше дотянуть до конца месяца.
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Марат

сегодня, 18:20
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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липчанин 1

сегодня, 17:33
Очередной пятничный анекдот от "Город48"! Вот жжёт!
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Всё дорожает

сегодня, 17:27
Может у кого-то и дешевеет, а я вижу, что дорожает. Кукурузные палочки Лимак дней 10 назад покупал по 17 руб. за упаковку 70 гр. Сейчас по 19-20 руб. Это подорожание на 12%. А здесь пишут о "значительном подорожании 0,11% до 0,92%" В чём причина подорожания кукурузных палочек аж на 12%?
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