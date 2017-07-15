«Застывшее время»: тайна водяной мельницы в заброшенной усадьбе Талдыкина

Воргольские скалы близ деревни Дерновка в Елецком районе - одно из самых необычных мест в Липецкой области.

Путешествие по заброшенным местам региона привело нас на берег реки Воргол в усадьбу купца Талдыкина.



Разрушенная водяная мельница открыла нам свои тайны вместе с местным сторожем, который выступил в роли проводника. Местность впечатлила своими пейзажами - начиная от реки Воргол до скал, названных в честь этой водной артерии, буквально на каждом квадратном метре нас ждали открытия и великолепные виды.

Воргольские скалы - постоянное место для поклонников альпинизма. Мы тоже попробовали их покорить.



Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): широта (latitude) N 52° 34.071’; долгота (longitude), E 38° 23.171’.



