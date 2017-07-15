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«Застывшее время»: тайна водяной мельницы в заброшенной усадьбе Талдыкина

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#маршрут выходного дня #забытые села #застывшее время
«Застывшее время»: тайна водяной мельницы в заброшенной усадьбе Талдыкина

Воргольские скалы близ деревни Дерновка в Елецком районе - одно из самых необычных мест в Липецкой области.

Путешествие по заброшенным местам региона привело нас на берег реки Воргол в усадьбу купца Талдыкина.

Разрушенная водяная мельница открыла нам свои тайны вместе с местным сторожем, который выступил в роли проводника. Местность впечатлила своими пейзажами - начиная от реки Воргол до скал, названных в честь этой водной артерии, буквально на каждом квадратном метре нас ждали открытия и великолепные виды. 
Воргольские скалы - постоянное место для поклонников альпинизма. Мы тоже попробовали их покорить.

 Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): широта (latitude) N 52° 34.071’; долгота (longitude), E 38° 23.171’.

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#маршрут выходного дня #забытые села #застывшее время

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