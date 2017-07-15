Происшествия

50 минут назад

В Липецке задержан подозреваемый в убийстве пропавшего инвалида

17 1457
#убийство
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В Липецке задержан подозреваемый в убийстве пропавшего инвалида

Следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 38-летнего инвалида II группы Сергея Степанова, тело которого было обнаружено на территории садоводческого товарищества «Венера», установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 36-летний житель села Частая Дубрава. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, днем 26 июня подозреваемый, придя навестить бывшую супругу и детей, недалеко от их дома увидел своего малолетнего сына в компании взрослого мужчины. Заподозрив его в совершении противоправных действий, он силой затолкал его в автомобиль и вывез в заброшенный садовый домик, расположенный на территории садоводческого товарищества. Связав потерпевшему руки и ноги, а рот закрыв тряпкой, лишил возможности потерпевшего свободно передвигаться. В домике подозреваемый нанес ему удары по голове, после чего задушил. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти потерпевшего стала асфиксия. С места преступления подозреваемый скрылся. Но благодаря слаженной работе следственно-оперативной группы он был задержан, после того, как тело потерпевшего обнаружили садоводы.

Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти потерпевшего стала асфиксия. С места преступления подозреваемый скрылся. Но благодаря слаженной работе следственно-оперативной группы он был задержан, после того, как тело потерпевшего обнаружили садоводы.

Напомним, что убитый - 38-летний Сергей Стапанов был объявлен в розыск 26 июня. Инвалида II группы, с задержкой умственного развития искали несколько дней, а 1 июля привлеченные к поиску волонтеры сообщили об обнаружении его трупа

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса вину в совершении преступлений он признал и дал подробные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. В настоящее время следствием формируется доказательственная база, проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

17 1457
#убийство
3

Комментарии (17)

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Павел

1 минуту назад
Я думаю каждый бы отец так бы поступил ну как минимум отпи....дил бы
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Боцман

7 минут назад
Дело ясное- что дело темное.
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Бог шельму метит

11 минут назад
Не люблю дураков. Опасные они. Даже если и кажутся безобидными. Никогда не поймешь, что они могут вытворить
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Анастасия

13 минут назад
Куда эта сучка мамаша смотрела? Все таки детей надо оставлять отцу при разводе. Бабенкам таким дети не нужны, им кобели нужны, пусть даже и отставанием в развитии. Лишь бы был.
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Катя

16 минут назад
Бедный мужик! Ну бывший муж. Из за какой-то дешевки, которой по хрену до ребенка ,да и до себя тоже, теперь сидеть будет.
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306 нескорый

19 минут назад
Город48, спасибо вам, что новости не выбираете! Пишете обо всём и обо всех! Искреннее спасибо.
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20 мкр

21 минуту назад
Ал, детей любил но не платонически
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что и требовалось доказать

21 минуту назад
Если всё обстоит именно так, мотивы отца более чем понятны. И понятно, что ему было в тот момент не до того, чтобы всё это заснять на видео. А потом поступать по обстоятельствам.
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Анюта

22 минуты назад
Так р-н же слабоумный был! !!!!!! Как это она с ними жила? ?????? Брррррр. ...Ну и потаскушка.
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инвалид был

23 минуты назад
педофил
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