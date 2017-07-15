В Липецке задержан подозреваемый в убийстве пропавшего инвалида

Следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 38-летнего инвалида II группы Сергея Степанова, тело которого было обнаружено на территории садоводческого товарищества «Венера», установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 36-летний житель села Частая Дубрава. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, днем 26 июня подозреваемый, придя навестить бывшую супругу и детей, недалеко от их дома увидел своего малолетнего сына в компании взрослого мужчины. Заподозрив его в совершении противоправных действий, он силой затолкал его в автомобиль и вывез в заброшенный садовый домик, расположенный на территории садоводческого товарищества. Связав потерпевшему руки и ноги, а рот закрыв тряпкой, лишил возможности потерпевшего свободно передвигаться. В домике подозреваемый нанес ему удары по голове, после чего задушил. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти потерпевшего стала асфиксия. С места преступления подозреваемый скрылся. Но благодаря слаженной работе следственно-оперативной группы он был задержан, после того, как тело потерпевшего обнаружили садоводы.

Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти потерпевшего стала асфиксия. С места преступления подозреваемый скрылся. Но благодаря слаженной работе следственно-оперативной группы он был задержан, после того, как тело потерпевшего обнаружили садоводы.

Напомним, что убитый - 38-летний Сергей Стапанов был объявлен в розыск 26 июня . Инвалида II группы, с задержкой умственного развития искали несколько дней, а 1 июля привлеченные к поиску волонтеры сообщили об обнаружении его трупа .

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса вину в совершении преступлений он признал и дал подробные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. В настоящее время следствием формируется доказательственная база, проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.