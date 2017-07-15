Происшествия

сегодня, 08:47

В Липецке таксист-мигрант напал на пассажира

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#грабеж
В Липецке таксист-мигрант напал на пассажира

Водитель ограбил клиента, опасаясь, что тот не расплатится.

Сегодня около двух часов ночи в Липецке на улице Индустриальной 25-летний водитель такси ограбил своего пассажира.

- Пассажир слишком долго колесил по городу, и водитель испугался, что с ним не расплатятся, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.- Во время очередной остановки он достал газовый баллончик и напал на клиента.

У 38-летнего пассажира таксист отнял 5000 рублей и сотовый телефон. Однако ограбленному мужчине удалось связаться с полицией и водителя задержали. Оказалось, что он не имеет российского гражданства и прибыл из среднеазиатской страны.
6 612
#грабеж

Комментарии (6)

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приехал и таксует

24 секунды назад
Димка, резонный вопрос
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Сергей

8 минут назад
Какое такси?
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Жора

12 минут назад
Это он мне должен платить,за то что я с ним вонючим и грязным поеду...
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Димка

14 минут назад
А как он ваше это чипушило со своими таджикскими ослячими правами работал в такси???
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таксист чурка испугался

36 минут назад
и от испуга давай грабить дарагого расиянина
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ыер

42 минуты назад
Это правильно , чо Джамшутам и Равшанам платить , менты заластают бесплатно.......
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