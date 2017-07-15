В Липецке таксист-мигрант напал на пассажира

Водитель ограбил клиента, опасаясь, что тот не расплатится.

Сегодня около двух часов ночи в Липецке на улице Индустриальной 25-летний водитель такси ограбил своего пассажира.



- Пассажир слишком долго колесил по городу, и водитель испугался, что с ним не расплатятся, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.- Во время очередной остановки он достал газовый баллончик и напал на клиента.



У 38-летнего пассажира таксист отнял 5000 рублей и сотовый телефон. Однако ограбленному мужчине удалось связаться с полицией и водителя задержали. Оказалось, что он не имеет российского гражданства и прибыл из среднеазиатской страны.

