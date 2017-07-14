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Долгий рабочий день может привести к аритмии
Масштабное исследование провели специалисты из Лондона
Результаты исследования показали, что долгий рабочий день приводит к болезням сердца и другим проблемам со здоровьем, сообщает "Газета.ру".
Специалисты-эпидемиологи из Университетского колледжа Лондона собрали данные о 85,5 тыс. работающих людей преимущественно среднего возраста из Великобритании, Дании, Швеции и Финляндии, чтобы определить, существует ли связь между количеством проведенного на работе времени и заболеваниями сердца.
Они разделили участников исследования на группы в соответствии с продолжительностью рабочего дня, определив группу, работающую 35–40 часов как контрольную. Десятилетние наблюдения показали, что у участников, работавших более 55 часов в неделю, риск развития мерцательной аритмии был на 40% выше, чем у остальных.
Переработки также повлекли за собой появление избыточного веса, повышение давления, развитие таких вредных привычек, как курение и пристрастие к алкоголю. Мерцательная аритмия увеличивает риск инсульта в пять раз, так что специалисты советуют по возможности избегать переработок.
Специалисты-эпидемиологи из Университетского колледжа Лондона собрали данные о 85,5 тыс. работающих людей преимущественно среднего возраста из Великобритании, Дании, Швеции и Финляндии, чтобы определить, существует ли связь между количеством проведенного на работе времени и заболеваниями сердца.
Они разделили участников исследования на группы в соответствии с продолжительностью рабочего дня, определив группу, работающую 35–40 часов как контрольную. Десятилетние наблюдения показали, что у участников, работавших более 55 часов в неделю, риск развития мерцательной аритмии был на 40% выше, чем у остальных.
Переработки также повлекли за собой появление избыточного веса, повышение давления, развитие таких вредных привычек, как курение и пристрастие к алкоголю. Мерцательная аритмия увеличивает риск инсульта в пять раз, так что специалисты советуют по возможности избегать переработок.