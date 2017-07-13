В Липецк приедут мастера гончарного искусства из десяти регионов России

Они будут состязаться в конкурсных номинациях «традиционная глиняная игрушка» и «традиционное гончарное изделие».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, мастера гончарного искусства из десяти регионов России продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля этнокультуры «Липецкое городище» в ближайшую субботу.

С 10.00 до 20.00 в Нижнем парке будут представлены кувшины, кринки, горлачи, корчаги, кубышки, латки, рукомои, рыльники и другие гончарные изделия, характерные для разных регионов России.

В Липецк съедутся умельцы из Вологды, Курска, Тулы, Краснодара, Твери, Белгорода, Калуги, Воронежа, Москвы, Липецкой области, областного центра и других регионов. Они будут состязаться в конкурсных номинациях «традиционная глиняная игрушка» и «традиционное гончарное изделие». В рамках фестиваля будут проводиться бесплатные мастер-классы и творческие лаборатории для всех желающих.

Напомним, фестиваль « Липецкое городище-2017 » будет проходить в Нижнем парке в рамках празднования Дня города с 14 по 16 июля. Он традиционно объединит несколько эпох – «Славянское средневековье IX – XIII в.в.», «Липецк Петровский XVIII в.» и «Лето на Липецком курорте XIX в.». Чтобы воссоздать атмосферу прошлого, особенности быта, одежды, питания и промыслов разных эпох, в историческом центре города соберутся реконструкторы и фольклорные коллективы из регионов России.