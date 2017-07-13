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Программа фестиваля «Липецкое городище-2017»: где побывать, что увидеть, в чем принять участие
На три дня с 14 по 16 июля Нижний парк превратится в огромную интерактивную площадку, где встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.
Программу фестиваля, который обещает стать насыщенным и ярким, обнародовала администрация Липецка:
14 июля: 15.00-22.00
«Славянское средневековье»
Обучение сборке доспехов средневекового воина, стрельбе из лука, работа кузницы, мастер-классы по лепке керамики и вышиванию, игротека со средневековыми играми
«Липецк Петровский»
«Лето на Липецком курорте»
«Фотоателье Цаплина» (аллея рядом с композицией «Фотограф») 15:00 – 18:00.
В рамках площадки также:
- Выставка-конкурс «Однажды в Нижнем парке или Нижний парк в объективе истории» с 15:00. Голосование.
- Синематограф «Унион» 17:00 – 18:00
Первый Липецкий турнир по классическому крокету (за «Путевым Дворцом Петра I») 15:00-19:00.
Пикник 19 века (центральная аллея у фонтана) 18:00-20:00
Салон «Дамские штучки» (рядом с фонтаном на центральной аллее) 15:00-18:00
Курортная читальня 15:00 – 18:00
Презентация санатория «Липецккурорт» 15:00 – 17:00
Летняя эстрада
Открытие фестиваля 18.00
Концерт фольклорных коллективов 18:05 – 22:00
Показ немого кино 22:00
Ярмарочная аллея 15.00-22.00
«Музей забытой музыки» 15.00-22.00
15 июля: 10.00-22.00
«Славянское средневековье»
Обучение сборке доспехов средневекового воина, стрельбе из лука, работа кузницы, мастер-классы по лепке керамики и вышиванию, игротека со средневековыми играми
«Липецк Петровский»
Работа рекрутского депо, обучение приемам огневого и штыкового боя
«Лето на Липецком курорте»
Презентация санатория «Липецккурорт» 10:00 – 17:00
«Фотоателье Цаплина» (аллея рядом с композицией «Фотограф») 11:00 – 18:00.
В рамках площадки также:
- Выставка-конкурс «Однажды в Нижнем парке или Нижний парк в объективе истории» с 11:00 . Голосование. Подведение итогов в 15:00.
- Аттракцион «Силуэт из бумаги» 11:00 – 14:00
- Лекция о дворянской культуре 19 века от Андрея Ломоносова 14:00-15:00
- Синематограф «Унион» 18:00 – 19:00 (сразу после «Александровского бала»)
Салон «Цирюльня». Конкурс «Историческая прическа 19 столетия» (около «Путевого Дворца Петра I») среди салонов и мастеров Липецка 11:00-16:00. Голосование с 15:00 до 16:00.
Школа изящных искусств (рядом с «Путевым Дворцом Петра I») 11:00-18:00
Крокет для всех желающих (за «Путевым Дворцом Петра I») 11:00-18:00
Салон «Дамские штучки» (центральная аллея, фонтан): косоплетение, творческий мастер-класс 11:00-18:00
Курортная читальня 11:00 – 18:00
«Общество вольных прогулок» (начало у фонтана на центральной аллее): экскурсии по Нижнему парку с посещением Липецкого курорта каждые полчаса с 13:00 до 15:00
«Александровский бал» (центральная аллея возле фонтана) 16:00-18:00
Пикник 19 века (центральная аллея у фонтана) 18:00-20:00
Летняя эстрада
«Поет игрушка-романушка» 11.00
Спектакль Липецкого драматического театра «Повествование о душе русской» 12.30
Ярмарочная аллея 10.00-22.00
«Музей забытой музыки» 10.00-22.00
16 июля: 10.00-15.00
«Славянское средневековье»
Обучение сборке доспехов средневекового воина, стрельбе из лука, работа кузницы, мастер-классы по лепке керамики и вышиванию, игротека со средневековыми играми
«Липецк Петровский»
«Лето на Липецком курорте»
Крокет для всех желающих (за «Путевым Дворцом Петра I») 11:00-15:00
Выставка «Однажды в Нижнем парке или Нижний парк в объективе истории» (аллея рядом с композицией «Фотограф») 11:00 – 15:00
Салон «Дамские штучки» -11:00 – 15:00
Ярмарочная аллея 10.00-15.00
«Музей забытой музыки» 10.00-15.00
Закрытие фестиваля 15.00
Елена
Сеня