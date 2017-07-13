Программа фестиваля «Липецкое городище-2017»: где побывать, что увидеть, в чем принять участие

На три дня с 14 по 16 июля Нижний парк превратится в огромную интерактивную площадку, где встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.

На аллеях парка средневековые воины будут соседствовать с барышнями в корсетах и кринолинах, и каждый желающий сможет не только стать зрителем, но и научиться стрелять из лука, лепить из глины, принять участие в чемпионате по крокету и пикнике 19 века.

Программу фестиваля, который обещает стать насыщенным и ярким, обнародовала администрация Липецка:

14 июля: 15.00-22.00

«Славянское средневековье»

Обучение сборке доспехов средневекового воина, стрельбе из лука, работа кузницы, мастер-классы по лепке керамики и вышиванию, игротека со средневековыми играми

«Липецк Петровский»

«Лето на Липецком курорте»

«Фотоателье Цаплина» (аллея рядом с композицией «Фотограф») 15:00 – 18:00.

В рамках площадки также:

Выставка-конкурс «Однажды в Нижнем парке или Нижний парк в объективе истории» с 15:00. Голосование.

Синематограф «Унион» 17:00 – 18:00

Первый Липецкий турнир по классическому крокету (за «Путевым Дворцом Петра I») 15:00-19:00.

Пикник 19 века (центральная аллея у фонтана) 18:00-20:00

Салон «Дамские штучки» (рядом с фонтаном на центральной аллее) 15:00-18:00

Курортная читальня 15:00 – 18:00

Презентация санатория «Липецккурорт» 15:00 – 17:00

Летняя эстрада

Открытие фестиваля 18.00

Концерт фольклорных коллективов 18:05 – 22:00

Показ немого кино 22:00

Ярмарочная аллея 15.00-22.00

«Музей забытой музыки» 15.00-22.00

15 июля: 10.00-22.00

«Славянское средневековье»

Обучение сборке доспехов средневекового воина, стрельбе из лука, работа кузницы, мастер-классы по лепке керамики и вышиванию, игротека со средневековыми играми

«Липецк Петровский»

Работа рекрутского депо, обучение приемам огневого и штыкового боя

«Лето на Липецком курорте»

Презентация санатория «Липецккурорт» 10:00 – 17:00

«Фотоателье Цаплина» (аллея рядом с композицией «Фотограф») 11:00 – 18:00.

В рамках площадки также:

Выставка-конкурс «Однажды в Нижнем парке или Нижний парк в объективе истории» с 11:00 . Голосование. Подведение итогов в 15:00.

Аттракцион «Силуэт из бумаги» 11:00 – 14:00

Лекция о дворянской культуре 19 века от Андрея Ломоносова 14:00-15:00

Синематограф «Унион» 18:00 – 19:00 (сразу после «Александровского бала»)

Салон «Цирюльня». Конкурс «Историческая прическа 19 столетия» (около «Путевого Дворца Петра I») среди салонов и мастеров Липецка 11:00-16:00. Голосование с 15:00 до 16:00.

Школа изящных искусств (рядом с «Путевым Дворцом Петра I») 11:00-18:00

Крокет для всех желающих (за «Путевым Дворцом Петра I») 11:00-18:00

Салон «Дамские штучки» (центральная аллея, фонтан): косоплетение, творческий мастер-класс 11:00-18:00

Курортная читальня 11:00 – 18:00

«Общество вольных прогулок» (начало у фонтана на центральной аллее): экскурсии по Нижнему парку с посещением Липецкого курорта каждые полчаса с 13:00 до 15:00

«Александровский бал» (центральная аллея возле фонтана) 16:00-18:00

Пикник 19 века (центральная аллея у фонтана) 18:00-20:00

Летняя эстрада

«Поет игрушка-романушка» 11.00

Спектакль Липецкого драматического театра «Повествование о душе русской» 12.30

Ярмарочная аллея 10.00-22.00

«Музей забытой музыки» 10.00-22.00

16 июля: 10.00-15.00

«Славянское средневековье»

Обучение сборке доспехов средневекового воина, стрельбе из лука, работа кузницы, мастер-классы по лепке керамики и вышиванию, игротека со средневековыми играми

«Липецк Петровский»

«Лето на Липецком курорте»

Крокет для всех желающих (за «Путевым Дворцом Петра I») 11:00-15:00

Выставка «Однажды в Нижнем парке или Нижний парк в объективе истории» (аллея рядом с композицией «Фотограф») 11:00 – 15:00

Салон «Дамские штучки» -11:00 – 15:00

Ярмарочная аллея 10.00-15.00

«Музей забытой музыки» 10.00-15.00

Закрытие фестиваля 15.00