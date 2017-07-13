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Липецку «пора выходить из диких времён»

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#мусор #опрос
Липецку «пора выходить из диких времён»

Горожане высказались насчет раздельного сбора ТБО.

Подходит к завершению сбор мнений насчет актуальности раздельного сбора бытовых отходов в Липецке. Позицию горожан по этому вопросу хотел узнать отдел охраны окружающей среды Липецка.

За время опроса его участники высказали единодушное мнение  — площадки раздельного сбора ТБО в Липецке необходимы.

- Контейнеры нужны повсеместно. За этим будущее. Нужно формировать культуру разделения отходов. В СССР сдавали макулатуру, стеклотару, и это не казалось чем-то сверх…- считает участница голосования Ольга Засимова.

- Необходимо вводить материальное стимулирование при сортировке (автоматы). Сегодня Швеция перерабатывает 99% всех отходов. Эта страна стала настолько хорошо обращаться с отходами, что вынуждена импортировать 700 тыс. тонн мусора из соседних стран, чтобы получать из нее энергию для своих нужд. Можно экспортировать наш мусор, - предлагает вариант Галина Зинченко.

- Пора выходить из диких времён, - коротко резюмирует Елена Алексашина.

Вместе с этим липчане предлагают установить площадки раздельного сбора мусора по всему городу, но в первую очередь — в новых микрорайонах и в районе улицы Гагарина.
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#мусор #опрос

Комментарии (2)

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не смешите

24 минуты назад
Липецку чтобы выйти из диких времён - нужно триллионов 500$, пока все откаты освоят, бордюры поменяют, 25 раз откажутся и вернут троллейбусы, 250 раз капитально отремонтируют Советскую, Плеханова, а чтобы общественные сортиры вернуть - это воообще надо к Создателю обращаться...
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Гном

39 минут назад
Главное не забыть поставить у себя в квартире 4-5 мусорных ведра.
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