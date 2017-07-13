Общество
сегодня, 14:13
Липецку «пора выходить из диких времён»
Горожане высказались насчет раздельного сбора ТБО.
Подходит к завершению сбор мнений насчет актуальности раздельного сбора бытовых отходов в Липецке. Позицию горожан по этому вопросу хотел узнать отдел охраны окружающей среды Липецка.
За время опроса его участники высказали единодушное мнение — площадки раздельного сбора ТБО в Липецке необходимы.
- Контейнеры нужны повсеместно. За этим будущее. Нужно формировать культуру разделения отходов. В СССР сдавали макулатуру, стеклотару, и это не казалось чем-то сверх…- считает участница голосования Ольга Засимова.
- Необходимо вводить материальное стимулирование при сортировке (автоматы). Сегодня Швеция перерабатывает 99% всех отходов. Эта страна стала настолько хорошо обращаться с отходами, что вынуждена импортировать 700 тыс. тонн мусора из соседних стран, чтобы получать из нее энергию для своих нужд. Можно экспортировать наш мусор, - предлагает вариант Галина Зинченко.
- Пора выходить из диких времён, - коротко резюмирует Елена Алексашина.
Вместе с этим липчане предлагают установить площадки раздельного сбора мусора по всему городу, но в первую очередь — в новых микрорайонах и в районе улицы Гагарина.
За время опроса его участники высказали единодушное мнение — площадки раздельного сбора ТБО в Липецке необходимы.
- Контейнеры нужны повсеместно. За этим будущее. Нужно формировать культуру разделения отходов. В СССР сдавали макулатуру, стеклотару, и это не казалось чем-то сверх…- считает участница голосования Ольга Засимова.
- Необходимо вводить материальное стимулирование при сортировке (автоматы). Сегодня Швеция перерабатывает 99% всех отходов. Эта страна стала настолько хорошо обращаться с отходами, что вынуждена импортировать 700 тыс. тонн мусора из соседних стран, чтобы получать из нее энергию для своих нужд. Можно экспортировать наш мусор, - предлагает вариант Галина Зинченко.
- Пора выходить из диких времён, - коротко резюмирует Елена Алексашина.
Вместе с этим липчане предлагают установить площадки раздельного сбора мусора по всему городу, но в первую очередь — в новых микрорайонах и в районе улицы Гагарина.
не смешите
Гном