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42 минуты назад

Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%

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#водоснабжение #тарифы
Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%

ФАС ограничит предпринимательскую деятельность государственных водоканалов.

Государственные и муниципальные водоканалы будут лишены возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль, максимальный размер которой установлен на уровне 5%. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщает сегодня газета «Известия».

За счет этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%, считают в ФАС. По мнению экспертов, таким образом планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности. 

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#водоснабжение #тарифы

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