Общество
26 минут назад
Липчане хотят чаще бывать в авиацентре
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Экскурсию предлагают сделать постоянной.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Евгений Колесников вынес на суд соседей по ресурсу идею насчет экскурсий «Липецк крылатый». Автор предлагает сделать программу постоянной.
- Предлагаю сделать экскурсию «Липецк крылатый» периодической, хотя бы раз в месяц, а в период школьных каникул - еженедельной. Даже если ввести небольшую символическую плату за автобусы, будет много желающих. Многие дети не знают историю нашей липецкой авиации. А они должны гордится, что у нас такой авиацентр, - считает Евгений Колесников.
Предложение насчет экскурсий «Липецк крылатый» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 11 августа. Инициатива попадет в мэрию, если наберет к этому сроку свыше 500 положительных откликов.
- Предлагаю сделать экскурсию «Липецк крылатый» периодической, хотя бы раз в месяц, а в период школьных каникул - еженедельной. Даже если ввести небольшую символическую плату за автобусы, будет много желающих. Многие дети не знают историю нашей липецкой авиации. А они должны гордится, что у нас такой авиацентр, - считает Евгений Колесников.
Предложение насчет экскурсий «Липецк крылатый» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 11 августа. Инициатива попадет в мэрию, если наберет к этому сроку свыше 500 положительных откликов.
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