Общество

26 минут назад

Липчане хотят чаще бывать в авиацентре

133
#экскурсия #авиацентр #предложение
1
Липчане хотят чаще бывать в авиацентре

Экскурсию предлагают сделать постоянной.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Евгений Колесников вынес на суд соседей по ресурсу идею насчет экскурсий «Липецк крылатый». Автор предлагает сделать программу постоянной.

- Предлагаю сделать экскурсию «Липецк крылатый» периодической, хотя бы раз в месяц, а в период школьных каникул - еженедельной. Даже если ввести небольшую символическую плату за автобусы, будет много желающих. Многие дети не знают историю нашей липецкой авиации. А они должны гордится, что у нас такой авиацентр, - считает Евгений Колесников.

Предложение насчет экскурсий «Липецк крылатый» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 11 августа. Инициатива попадет в мэрию, если наберет к этому сроку свыше 500 положительных откликов.
133
#экскурсия #авиацентр #предложение
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма
#конкурс. туризм
В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма

21 минуту назад

Общество
Липецкая область - в группе риска
#ЖКХ #жильё #переселение
2
Липецкая область - в группе риска

32 минуты назад

Общество
Выпускников прошлых лет ждут за результатами ЕГЭ
#ЕГЭ #образование
Выпускников прошлых лет ждут за результатами ЕГЭ

49 минут назад

Общество
Липчанка стала победителем акции «Будущее России»
#победа #награда
1
Липчанка стала победителем акции «Будущее России»

56 минут назад

Общество
На улице Скороходова спиленные деревья свалили в канаву
#благоустройство #деревья
5
На улице Скороходова спиленные деревья свалили в канаву

59 минут назад

Общество
Период отключений горячей воды в Липецке заканчивается
#гидравлические испытания
1
Период отключений горячей воды в Липецке заканчивается

сегодня, 09:37

Общество