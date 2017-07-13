Общество

57 минут назад

Липчанка стала победителем акции «Будущее России»

1 213
#победа #награда
Липчанка стала победителем акции «Будущее России»

Девушку признали лучшим профессионалом.

Представительница Липецкой области Ирина Бурмистенко стала победителем номинации «Молодой профессионал» в рамках присуждения Национальной молодежной общественной награды «Будущее России». Как сообщает Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи, в конкурсном отборе 2017 года приняли участие 161 конкурсант из 50 субъектов Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс проводился в три этапа, в итоге до финала дошли 28 человек.

Высшей награды конкурса 2017 удостоены семеро: Татьяна Полукарова (Алтайский край) – победитель номинации «Молодой государственный (муниципальный) служащий», Анастасия Левинова (Тюменская область) – победитель номинации «Молодой общественный лидер», Ирина Бурмистенко (Липецкая область) – победитель номинации «Молодой профессионал», Мария Батюк – победитель номинации «Молодой руководитель», Татьяна Шевчук (Хабаровский край) – победитель номинации «Молодой спортсмен», Михаил Гончаров (Тюменская область) – победитель номинации «Молодой творческий деятель», Ксения Старкова (Республика Удмуртия) – победитель номинации «Молодой педагог».

Главным отличием конкурсного отбора 2017 года является то, что ключевым критерием оценки участников являлась общественная поддержка конкурсантов. Первый раз в России данная награда вручалась в 2007 году по инициативе Федерального агентства по делам молодежи.
1 213
#победа #награда

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Халявщики

31 минуту назад
Молодец Ирина! Но какое отношение к этому имеет Липецкая область? Ей кто-то помогал, содействовал, дал денег? А вот когда она выиграла, сразу вспомнили, что она из Липецкой области.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма
#конкурс. туризм
В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма

20 минут назад

Общество
Липчане хотят чаще бывать в авиацентре
#экскурсия #авиацентр #предложение
Липчане хотят чаще бывать в авиацентре

24 минуты назад

Общество
Липецкая область - в группе риска
#ЖКХ #жильё #переселение
2
Липецкая область - в группе риска

31 минуту назад

Общество
Выпускников прошлых лет ждут за результатами ЕГЭ
#ЕГЭ #образование
Выпускников прошлых лет ждут за результатами ЕГЭ

48 минут назад

Общество
На улице Скороходова спиленные деревья свалили в канаву
#благоустройство #деревья
5
На улице Скороходова спиленные деревья свалили в канаву

59 минут назад

Общество
Период отключений горячей воды в Липецке заканчивается
#гидравлические испытания
1
Период отключений горячей воды в Липецке заканчивается

сегодня, 09:37

Общество