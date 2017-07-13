Липчанка стала победителем акции «Будущее России»

Девушку признали лучшим профессионалом.

Представительница Липецкой области Ирина Бурмистенко стала победителем номинации «Молодой профессионал» в рамках присуждения Национальной молодежной общественной награды «Будущее России». Как сообщает Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи, в конкурсном отборе 2017 года приняли участие 161 конкурсант из 50 субъектов Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс проводился в три этапа, в итоге до финала дошли 28 человек.



Высшей награды конкурса 2017 удостоены семеро: Татьяна Полукарова (Алтайский край) – победитель номинации «Молодой государственный (муниципальный) служащий», Анастасия Левинова (Тюменская область) – победитель номинации «Молодой общественный лидер», Ирина Бурмистенко (Липецкая область) – победитель номинации «Молодой профессионал», Мария Батюк – победитель номинации «Молодой руководитель», Татьяна Шевчук (Хабаровский край) – победитель номинации «Молодой спортсмен», Михаил Гончаров (Тюменская область) – победитель номинации «Молодой творческий деятель», Ксения Старкова (Республика Удмуртия) – победитель номинации «Молодой педагог».



Главным отличием конкурсного отбора 2017 года является то, что ключевым критерием оценки участников являлась общественная поддержка конкурсантов. Первый раз в России данная награда вручалась в 2007 году по инициативе Федерального агентства по делам молодежи.