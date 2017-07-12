В Липецке пройдёт конкурс исторической прически

Липчане увидят «узел Аполлона», «а-ля Клотильда» - любимую прическу королевы Виктории, «французский пучок» в стиле девушек Гибсона.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, настоящая «Цирюльня» станет одной из новых площадок фестиваля «Липецкое городище-2017».

15 июля здесь состоится конкурс исторической прически. Свои профессиональные навыки и творческие способности c 11:00 до 15:00 продемонстрируют мастера Липецка.

Жители и гости города увидят «узел Аполлона», «а-ля Клотильда» - любимую прическу королевы Виктории, модную в середине 19 века, «французский пучок» в стиле девушек Гибсона, распространенный в начале прошлого столетия. Затем начнется живое голосование – зрители смогут отдать предпочтение понравившейся работе и её автору. Победителем станет мастер, который соберет больше всего голосов.

Напомним, фестиваль «Липецкое городище-2017» будет проходить в Нижнем парке в рамках Дня города с 14 по 16 июля. Он традиционно объединит несколько эпох – «Славянское средневековье IX – XIII в.в.», «Липецк Петровский XIII в.» и «Лето на Липецком курорте XIX в.». Чтобы создать их атмосферу, восстановить особенности быта, одежды, питания и промыслов, в историческом центре города соберутся реконструкторы и фольклорные коллективы из разных регионов России.