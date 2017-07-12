В России
17 минут назад
В Казани экипаж самолета случайно включил ручной тормоз
Сегодня в аэропорту Казани произошел необычный инцидент
Сегодня днём в казанском аэропорту произошёл инцидент во время буксировки самолёта "Аэробус-321". Экипаж рейса № 6944 Казань — Анталья авиакомпании "Атласглобал" ошибочно включил ручной тормоз, в результате чего была повреждена передняя стойка шасси. Об этом сообщает Life.
На борту находилось 211 пассажиров, всех их доставили в зал ожидания аэропорта. Администрацией авиакомпании "Атлас-Глобал" решается вопрос о доставке пассажиров в ближайшее время в пункт назначения.
На борту находилось 211 пассажиров, всех их доставили в зал ожидания аэропорта. Администрацией авиакомпании "Атлас-Глобал" решается вопрос о доставке пассажиров в ближайшее время в пункт назначения.