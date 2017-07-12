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17 минут назад

В Казани экипаж самолета случайно включил ручной тормоз‍

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В Казани экипаж самолета случайно включил ручной тормоз‍

Сегодня в аэропорту Казани произошел необычный инцидент

Сегодня днём в казанском аэропорту произошёл инцидент во время буксировки самолёта "Аэробус-321". Экипаж рейса № 6944 Казань — Анталья авиакомпании "Атласглобал" ошибочно включил ручной тормоз, в результате чего была повреждена передняя стойка шасси. Об этом сообщает Life.

На борту находилось 211 пассажиров, всех их доставили в зал ожидания аэропорта. Администрацией авиакомпании "Атлас-Глобал" решается вопрос о доставке пассажиров в ближайшее время в пункт назначения.
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