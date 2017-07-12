Инвалид обрел талант и нашел себя в доме-интернате

А теперь устраивает персональные выставки

В художественном отделе краеведческого музея Ельца состоялось открытие первой персональной выставки художественных работ проживающего Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Вячеслава Цветкова.

Вячеслав поступил в дом-интернат тринадцать лет назад после перенесённого заболевания. Долгое время он искал занятие по душе. Занимался коллекционированием минералов и монет, затем увлёкся собиранием картин из пазлов. Это и был первый шаг к увлечению живописью.

Цветков – художник-самоучка, он самостоятельно выработал свой стиль. Среди его работ - портреты, пейзажи, натюрморты. Вячеслав Николаевич неоднократно участвовал в городских и областных выставках. Его художественные работы украшают стены дома-интерната уже много лет, сообщили в управлении соцзащиты населения Липецкой области.

Фото: szn.lipetsk.ru



