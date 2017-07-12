16 минут назад
Инвалид обрел талант и нашел себя в доме-интернате
А теперь устраивает персональные выставки
Вячеслав поступил в дом-интернат тринадцать лет назад после перенесённого заболевания. Долгое время он искал занятие по душе. Занимался коллекционированием минералов и монет, затем увлёкся собиранием картин из пазлов. Это и был первый шаг к увлечению живописью.
Цветков – художник-самоучка, он самостоятельно выработал свой стиль. Среди его работ - портреты, пейзажи, натюрморты. Вячеслав Николаевич неоднократно участвовал в городских и областных выставках. Его художественные работы украшают стены дома-интерната уже много лет, сообщили в управлении соцзащиты населения Липецкой области.
Фото: szn.lipetsk.ru