Общество

53 минуты назад

Завод липецкого депутата хотят частично закрыть на 60 дней

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#проверка #нарушение
Завод липецкого депутата хотят частично закрыть на 60 дней

В компании нашли нарушения.

Итогом проверки деятельности возглавляемой депутатом липецкого областного Совета Николаем Бобиным компании АО «Зерос» стало возбуждение об административном приостановлении деятельности предприятия (остановка проблемного сосуда) на срок 60 суток по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Проверку проводили сотрудники Ростехнадзора.

Плановое посещение АО «Зерос» прошло с 3 по 7 июля. В ходе мероприятия были выявлены и предписаны к устранению нарушения требований промышленной и энергетической безопасности, в частности: не проведена проверка исправности действия предохранительного клапана на сосуде; не назначен приказом ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; не проведена периодическая аттестация лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и другие нарушения.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание, указывают в  Верхне-Донском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. За допущенные нарушения генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
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#проверка #нарушение

Комментарии (4)

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Голодная

2 минуты назад
Хорошее мясцо, а мне так кушать хоца
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чижов

16 минут назад
депутатам иметь бизнес можно,собственно по этому они и при власти,сами себе крыша и покровители!!!
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Алина

22 минуты назад
а депутатам можно иметь бизнес?
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Во как

26 минут назад
Больше похоже на отжатие бизнеса или происки конкурентов
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