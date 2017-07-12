В Липецке начали оглашать вердикт по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге

Подсудимому Игорю Коняхину гособвинение запросило 12 лет лишения свободы, а его подельнику Сергею Бурдовскому - 11.

В Правобережном районном суде Липецка начали оглашать приговор по громкому уголовному делу о хищении средств ОАО «Росагролизинг», подсудимыми по которому проходят Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский. Государственный обвинитель запросил для первого, руководителя ООО «Липецкагротехсервис» 12 лет лишения свободы, для второго, бывшего руководителя «Центральной водочной компании» 11 лет. Также прокурор попросил у суда удовлетворить гражданский иск «Росагролизинга» в полном объеме на сумму причиненного действиями подсудимых материального ущерба в 1,6 млрд рублей, обратив взыскание на их арестованное имущество.



Напомним, что по делу могли попасть под суд еще, как минимум, два человека: бывший министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник и ее заместитель Олег Донских, без которых, как говорят, не было бы возможным хищение 1,6 млрд рублей, что инкриминируется Игорю Коняхину и Сергею Бурдовскому, далеко не первым фигурам в этой масштабной афере.



По версии следствия, проведенного сотрудниками УФСБ РФ по Липецкой области, Игорь Коняхин, Сергей Бурдовский и Олег Донских в 2007-2008 годах похитили около 266 млн рублей, выделенных из бюджета «Росагролизингу» на закупку оборудования для нескольких спиртзаводов Липецкой области. До заводов оборудование так и не дошло, хотя на бумаге предприятия были оснащены первоклассной импортной техникой. Согласно другому эпизоду уголовного дела, злоумышленники в 2008 году за 331 млн рублей приобрели у «Элеватор-сервиса» для «Липецкагротехсервиса» элеватор. Однако, как выяснилось, элеватор, отданный компании в лизинг, фактически был продан другому собственнику и впоследствии сменил нескольких владельцев. Всего же, как считает следствие, с 1 января 2007 года по 31 октября 2009 года министерство сельского хозяйства заключило с «Элеватор-сервисом» десятки договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей. За эти деньги фирма должна была поставить «Росагролизингу» элеваторы и прочее сельхозоборудование. Однако в реальности «Росагролизинг» получил оборудование лишь на 1,3 млрд рублей.



Под стражу Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский были взяты 25 декабря 2015 года, когда Советский районный суд Липецка удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Обвиняемые утверждали, что у них не было умысла воровать бюджетные средства, а речь шла только о не исполнении своих обязательств перед партнерами.



Объем уголовного дела с обвинительным заключением составляет 190 томов. В качестве вещественных доказательств по делу признано значительное количество финансово-хозяйственной документации, а также иных документов, имеющих доказательственное значение. В ходе следствия с целью обеспечения возмещения материального ущерба был наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых в общей сумме свыше 705 млн рублей.







