Происшествия
сегодня, 09:30
«Требуем суда присяжных! Как самого справедливого и непредвзятого!»
Родственники обвиняемых в торговле наркотиками полицейских намерены добиваться нового процесса с участием «народных» судей.
Как уже сообщал GOROD48, в Липецком областном суде в июне впервые распустили коллегию присяжных, рассматривавших громкое уголовное дело о торговле наркотиками двумя офицерами полиции, 29-летнего Станислава Мазаева и 37-летнего Константина Безбородова.
Напомним, что основанием для такого беспрецедентного для судебной системы региона шага стала всего одна бумага - докладная записка работника аппарата суда Юлии Золотаревой, сообщившей председательствующему в процессе судье областного суда Юрию Мирошнику о том, что коллегия, мол, уже сформировала свое мнение по рассматриваемому делу и игнорирует предоставляемые стороной обвинения доказательства. При этом Юлия Золотарева сослалась на мнение всего лишь одного присяжного, не указав в записке ни его имени, ни хотя бы номера.
Когда судья Олег Мирошник спросил мнения сторон в процессе по этому поводу, гособвинитель Иван Минаев заявил отвод всей коллегии. Против этого выступила сторона защиты. Адвокаты сказали, что необходимо опросить без участия присяжных заседателей автора докладной записки Золотореву, выяснить, что ей известно, допросить того самого присяжного, кто в нарушение закона общался с работником аппарата суда, и, если необходимо, опросить все жюри. Но судья Юрий Мирошник удовлетворил ходатайство стороны гособвинения, на слово поверив сотруднице суда о состоявшемся у нее разговоре с неким анонимным источником из состава «народных судей» и распустил коллегию присяжных.
Сторона защиты подсудимых сочла такое поведение судьи областного суда противозаконным. Его действия обжалованы в квалификационную коллегию судей областного суда и описаны в заявлении о привлечении Олега Мирошника к ответственности в заявлении на имя председателя Верховного суда РФ Лебедева. Адвокаты заявили отвод как судье, так и работнику суда Золотаревой.
В редакцию GOROD48 снова обратились родственницы подсудимых, мать 29-летнего уже бывшего старшего лейтенанта и жена 37-летнего бывшего майора. Они сообщили о своих новых подозрениях в предвзятости правосудия, явно избравшего обвинительный уклон в уголовном процессе. Женщины уверены в сфабрикованных в отношении их родных обвинениях.
- У нас сложилось впечатление, что это роспуск по надуманной причине уже на финальной стадии рассмотрения дела жюри присяжных заседателей был ранее просчитанным ходом гособвинения, поскольку по ходу процесса выяснилась уязвимость позиции предварительного следствия, - сказали родственницы бывших офицеров полиции. - На прошлой неделе такое впечатление переросло в полную уверенность в том, что гособвинение любой ценой желает избежать оправдательного приговора. Посмотрите, адвокаты подсудимых сочли роспуск коллегии присяжных судьей областного суда Мирошником незаконным и обжаловали его действия в квалификационную коллегию судей областного суда. Также сторона защиты написала заявление о привлечении Мирошника к ответственности в заявлении на имя председателя Верховного суда РФ Лебедева. Адвокаты заявили отвод как судье, так и работнику суда Золотаревой. Но в областном суде начались чудеса при формировании новой коллегии присяжных.
В областном суде новый состав «народных судей» должны были отобрать 4 июля. Но на «кастинг» не пришел никто. Почему, если трем десяткам человек были разосланы уведомления об их возможном участии в судопроизводстве?
- Очевидно, всех потенциальных участников жюри присяжных заранее предупредили, чтобы они не приходили в суд. В самом заседании все тот же гособвинитель Иван Минаев вдруг взял и заявил ходатайство о направлении уголовного дела прокурору в связи с тем, что, мол, следователь допустил нарушения при составлении обвинительного заключения. Он будто бы неправильно указал время совершения подсудимыми преступления. Оно, мол, не соответствует времени телефонных звонков потерпевшей Екатериной Долговой. По мнению гособвинения, если не будет учтено время ее звонков, то будут нарушены права потерпевшей. Гособвинитель попросил приобщить к материалам дела диск с записью биллинга этих звонков, и суд с этим согласился! Получается, в нарушении закона, суд оценил доводы Ивана Минаева как доказательство, имеющее преимущественное значение по уголовному делу, а это - еще одно нарушение закона, ведь по УПК все доказательства для суда имеют равную силу. Так ведь можно дойти до абсурда - любое доказательство стороны обвинения, которое опровергает сторона защиты, может стать основанием для возвращения уголовного дела прокурору. И так - до бесконечности! А ведь уголовный процесс предусматривает состязательность сторон. В нашем случае ни о какой состязательности нет и речи! - говорят родственницы подсудимых.
А вот и еще одна загадка данного уголовного дела: как только судья Олег Мирошник распустил жюри присяжных, сотрудники полиции тут же задержали по обвинению в сбыте наркотиков Екатерину Долгову, потерпевшую по уголовному делу Безбородова и Мазаева!
В ее квартире при обыске нашли расфасованные по чекам синтетические наркотики, хранящиеся в спичечных коробках (в такой же упаковке, кстати, какая проходит по делу Безбородова и Мазаева). В итоге на основании предъявленных женщине обвинений в наркосбыте ее арестовал судья Советского райсуда Александр Устинов. При этом, когда в квартире Долговой был обыск, в ее жилище попытались войти бывшие сотрудники Госнаркоконтроля, не имеющие никакого отношения к ее задержанию. Примечательно также, что проверочная закупка у Долговой была произведена в 2015 году (еще до событий, связанных с обвинениями Безбородова и Мазаева в наркосбыте), а с обыском к ней пришли только сейчас!
- Мы уверены, что Екатерина Долгова оговорила наших родственников. Все обвинение Безбородова и Мазаева построено исключительно на ее показаниях. Из всего того, что мы услышали в ходе судебного следствия, стало очевидно, что она давно торгует наркотиками. Кстати, даже один из свидетелей обвинения в суде указал на то, что еще до задержания Долговой Мазаевым и Безбородовым он приобретал у нее наркотики. И когда они ее задержали, за нее вступились те, кого принято называть «крышей» - некие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. И это стало очевидно в суде, когда гособвинитель Минаев пытался убедить коллегию присяжных в том, что Долгова к наркоторговле не причастна. Кстати, судья Олег Мирошник освободил Долгову от участия в судебных заседаниях, несмотря на протесты стороны защиты, которые еще не закончили задавать ей вопросы, - говорят женщины.
Удивительно и то, что случилось потом. Уголовное дело, по которому Долгова проходит как подозреваемая, вдруг из системы МВД перекочевало в Следственный комитет, хотя согласно УПК, дела о наркоторговле расследуются исключительно полицией.
- Нам кажется, что передача уголовного дела Мазаева и Безбородова по надуманным основаниям в прокуратуру преследует лишь одну цель - изменить квалификацию их действий, чтобы оно не могло быть в дальнейшем рассмотрено присяжными заседателями. Предполагаем, что прокуратура может уменьшить объем обвинения, изменить вменяемые нашим родственникам составы преступлений, чтобы уголовное дело в итоге попало на рассмотрение в районный суд. Но мы требуем суда присяжных! Как самого справедливого и непредвзятого! Однако система, которая защищает наркоторговлю, не желает отдать это дело на рассмотрение «народных судей», а желает, чтобы его рассмотрел профессиональный судья, как правило, выходец из системы МВД или прокуратуры. Такие судьи страдают обвинительным уклоном, о чем свидетельствует статистика, - говорят родственницы подсудимых, которые намерены звонить во все колокола, добиваясь внимания к этому процессу со стороны руководства правоохранительных и судебных органов РФ.
Напомним, что основанием для такого беспрецедентного для судебной системы региона шага стала всего одна бумага - докладная записка работника аппарата суда Юлии Золотаревой, сообщившей председательствующему в процессе судье областного суда Юрию Мирошнику о том, что коллегия, мол, уже сформировала свое мнение по рассматриваемому делу и игнорирует предоставляемые стороной обвинения доказательства. При этом Юлия Золотарева сослалась на мнение всего лишь одного присяжного, не указав в записке ни его имени, ни хотя бы номера.
Когда судья Олег Мирошник спросил мнения сторон в процессе по этому поводу, гособвинитель Иван Минаев заявил отвод всей коллегии. Против этого выступила сторона защиты. Адвокаты сказали, что необходимо опросить без участия присяжных заседателей автора докладной записки Золотореву, выяснить, что ей известно, допросить того самого присяжного, кто в нарушение закона общался с работником аппарата суда, и, если необходимо, опросить все жюри. Но судья Юрий Мирошник удовлетворил ходатайство стороны гособвинения, на слово поверив сотруднице суда о состоявшемся у нее разговоре с неким анонимным источником из состава «народных судей» и распустил коллегию присяжных.
Сторона защиты подсудимых сочла такое поведение судьи областного суда противозаконным. Его действия обжалованы в квалификационную коллегию судей областного суда и описаны в заявлении о привлечении Олега Мирошника к ответственности в заявлении на имя председателя Верховного суда РФ Лебедева. Адвокаты заявили отвод как судье, так и работнику суда Золотаревой.
В редакцию GOROD48 снова обратились родственницы подсудимых, мать 29-летнего уже бывшего старшего лейтенанта и жена 37-летнего бывшего майора. Они сообщили о своих новых подозрениях в предвзятости правосудия, явно избравшего обвинительный уклон в уголовном процессе. Женщины уверены в сфабрикованных в отношении их родных обвинениях.
- У нас сложилось впечатление, что это роспуск по надуманной причине уже на финальной стадии рассмотрения дела жюри присяжных заседателей был ранее просчитанным ходом гособвинения, поскольку по ходу процесса выяснилась уязвимость позиции предварительного следствия, - сказали родственницы бывших офицеров полиции. - На прошлой неделе такое впечатление переросло в полную уверенность в том, что гособвинение любой ценой желает избежать оправдательного приговора. Посмотрите, адвокаты подсудимых сочли роспуск коллегии присяжных судьей областного суда Мирошником незаконным и обжаловали его действия в квалификационную коллегию судей областного суда. Также сторона защиты написала заявление о привлечении Мирошника к ответственности в заявлении на имя председателя Верховного суда РФ Лебедева. Адвокаты заявили отвод как судье, так и работнику суда Золотаревой. Но в областном суде начались чудеса при формировании новой коллегии присяжных.
В областном суде новый состав «народных судей» должны были отобрать 4 июля. Но на «кастинг» не пришел никто. Почему, если трем десяткам человек были разосланы уведомления об их возможном участии в судопроизводстве?
- Очевидно, всех потенциальных участников жюри присяжных заранее предупредили, чтобы они не приходили в суд. В самом заседании все тот же гособвинитель Иван Минаев вдруг взял и заявил ходатайство о направлении уголовного дела прокурору в связи с тем, что, мол, следователь допустил нарушения при составлении обвинительного заключения. Он будто бы неправильно указал время совершения подсудимыми преступления. Оно, мол, не соответствует времени телефонных звонков потерпевшей Екатериной Долговой. По мнению гособвинения, если не будет учтено время ее звонков, то будут нарушены права потерпевшей. Гособвинитель попросил приобщить к материалам дела диск с записью биллинга этих звонков, и суд с этим согласился! Получается, в нарушении закона, суд оценил доводы Ивана Минаева как доказательство, имеющее преимущественное значение по уголовному делу, а это - еще одно нарушение закона, ведь по УПК все доказательства для суда имеют равную силу. Так ведь можно дойти до абсурда - любое доказательство стороны обвинения, которое опровергает сторона защиты, может стать основанием для возвращения уголовного дела прокурору. И так - до бесконечности! А ведь уголовный процесс предусматривает состязательность сторон. В нашем случае ни о какой состязательности нет и речи! - говорят родственницы подсудимых.
А вот и еще одна загадка данного уголовного дела: как только судья Олег Мирошник распустил жюри присяжных, сотрудники полиции тут же задержали по обвинению в сбыте наркотиков Екатерину Долгову, потерпевшую по уголовному делу Безбородова и Мазаева!
В ее квартире при обыске нашли расфасованные по чекам синтетические наркотики, хранящиеся в спичечных коробках (в такой же упаковке, кстати, какая проходит по делу Безбородова и Мазаева). В итоге на основании предъявленных женщине обвинений в наркосбыте ее арестовал судья Советского райсуда Александр Устинов. При этом, когда в квартире Долговой был обыск, в ее жилище попытались войти бывшие сотрудники Госнаркоконтроля, не имеющие никакого отношения к ее задержанию. Примечательно также, что проверочная закупка у Долговой была произведена в 2015 году (еще до событий, связанных с обвинениями Безбородова и Мазаева в наркосбыте), а с обыском к ней пришли только сейчас!
- Мы уверены, что Екатерина Долгова оговорила наших родственников. Все обвинение Безбородова и Мазаева построено исключительно на ее показаниях. Из всего того, что мы услышали в ходе судебного следствия, стало очевидно, что она давно торгует наркотиками. Кстати, даже один из свидетелей обвинения в суде указал на то, что еще до задержания Долговой Мазаевым и Безбородовым он приобретал у нее наркотики. И когда они ее задержали, за нее вступились те, кого принято называть «крышей» - некие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. И это стало очевидно в суде, когда гособвинитель Минаев пытался убедить коллегию присяжных в том, что Долгова к наркоторговле не причастна. Кстати, судья Олег Мирошник освободил Долгову от участия в судебных заседаниях, несмотря на протесты стороны защиты, которые еще не закончили задавать ей вопросы, - говорят женщины.
Удивительно и то, что случилось потом. Уголовное дело, по которому Долгова проходит как подозреваемая, вдруг из системы МВД перекочевало в Следственный комитет, хотя согласно УПК, дела о наркоторговле расследуются исключительно полицией.
- Нам кажется, что передача уголовного дела Мазаева и Безбородова по надуманным основаниям в прокуратуру преследует лишь одну цель - изменить квалификацию их действий, чтобы оно не могло быть в дальнейшем рассмотрено присяжными заседателями. Предполагаем, что прокуратура может уменьшить объем обвинения, изменить вменяемые нашим родственникам составы преступлений, чтобы уголовное дело в итоге попало на рассмотрение в районный суд. Но мы требуем суда присяжных! Как самого справедливого и непредвзятого! Однако система, которая защищает наркоторговлю, не желает отдать это дело на рассмотрение «народных судей», а желает, чтобы его рассмотрел профессиональный судья, как правило, выходец из системы МВД или прокуратуры. Такие судьи страдают обвинительным уклоном, о чем свидетельствует статистика, - говорят родственницы подсудимых, которые намерены звонить во все колокола, добиваясь внимания к этому процессу со стороны руководства правоохранительных и судебных органов РФ.
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