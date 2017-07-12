Липчане «валили боком» на мокром асфальте

Опасное вождение зафиксировали на видео.

Житель Липецка выложил в социальной сети видеозаписи экстремального вождения. Ролики демонстрируют дрифт на кольце улиц Неделина и 50 лет СССР.В кадр оператора попали автомобили "ВАЗ". Отечественные авто крутят "пятаки" и "валят боком" на мокром асфальте рано утром. Крутые виражи впечатлили подписчиков автосообщества: запись получила уже более 260 "лайков".