Общество
сегодня, 09:03
Липчане «валили боком» на мокром асфальте
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Опасное вождение зафиксировали на видео.
Житель Липецка выложил в социальной сети видеозаписи экстремального вождения. Ролики демонстрируют дрифт на кольце улиц Неделина и 50 лет СССР.
В кадр оператора попали автомобили "ВАЗ". Отечественные авто крутят "пятаки" и "валят боком" на мокром асфальте рано утром. Крутые виражи впечатлили подписчиков автосообщества: запись получила уже более 260 "лайков".
В кадр оператора попали автомобили "ВАЗ". Отечественные авто крутят "пятаки" и "валят боком" на мокром асфальте рано утром. Крутые виражи впечатлили подписчиков автосообщества: запись получила уже более 260 "лайков".
3 1207
Сергей 13
город Глупов
Нохча