Общество

сегодня, 09:03

Липчане «валили боком» на мокром асфальте

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#опасное вождение
Липчане «валили боком» на мокром асфальте

Опасное вождение зафиксировали на видео.

Житель Липецка выложил в социальной сети видеозаписи экстремального вождения. Ролики демонстрируют дрифт на кольце улиц Неделина и 50 лет СССР.



В кадр оператора попали автомобили "ВАЗ". Отечественные авто крутят "пятаки" и "валят боком" на мокром асфальте рано утром. Крутые виражи впечатлили подписчиков автосообщества: запись получила уже более 260 "лайков".
3 1207
#опасное вождение

Комментарии (3)

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Сергей 13

сегодня, 09:29
И шо скажет ментура,это так и должно быть?Вы обязаны предотвращать аварийные ситуации на дорогах,что делается для этого?Едешь,каждая вторая гада едет,уткнувшись в телефон на 30 км/ч,ущербы,купите сникерс,не тормозите.Полицаи,я пошутил,Вы ничего не можете,ибо банда задротов.
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город Глупов

сегодня, 09:27
А где, стесняюсь спросить, в нашем городе ул. 50 лет СССР и где эта улица имеет кольцо с ул. Неделина
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Нохча

сегодня, 09:17
Чем гавёний таз тем хозяин пытается выжать из него невозможное
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