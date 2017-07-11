«Зачем бороться за выход в ФНЛ, если денег на нее все равно нет?»

Тренер «Энергомаша» об игре в Липецке и перспективах.

После ничьей в Липецке в контрольном матче с «Металлургом» - 1:1 главный тренер белгородского «Энергомаша» дал небольшое интервью.

- Игра поучилась боевой. Считаю, что спарринг удался. Обе команды показали, что находятся в хорошем состоянии. Единственный минус – после того, как мы уже договорились с Липецком о контрольном матче, выяснилось, что нам 23 июля играть с ними на Кубок. Но ничего менять не стали, потому что спаррингов у нас и так мало. Наша команда, к примеру, проводит лишь вторую контрольную встречу в межсезонье.

- Сегодняшний матч поможет вам собрать более полную информацию о «Металлурге» перед кубковой игрой?

- Сейчас я больше думаю о первом матче чемпионата 19 июля, когда мы будем принимать столичное «Торпедо». О кубковом матче начну думать потом.

- Будет ли «Энергомаш» претендовать в наступающем сезоне на путевку в ФНЛ?

- Такой задачи перед нами не стоит.

Позже за кадром Навоченко к ответу на предыдущий вопрос философски добавил: «Зачем бороться за выход в ФНЛ, если денег, чтобы там играть, у нас все равно нет?».