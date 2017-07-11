Общество

сегодня, 16:52

Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании

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#образование
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Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании

В межрегиональном проекте участвуют 12 регионов России и Республика Беларусь.

В журнале «Классный руководитель» будут опубликованы работы липецких педагогов, принявших участие в межрегиональном исследовании «Персонифицированная система воспитания ребенка»

Как сообщаеи пресс-служба департамента образования Липецка, это классные часы «Цели должны быть SMART!» Ирины Китаевой (гимназия №12) и «Рецепт успеха» Татьяны Глаголевой (школа №1), час общения «Казаться? Быть… ЖИТЬ!» Татьяны Огарковой ( шкрла №47). 

Напомним, что педагоги школ № 6, 17, 18, 19, 20, 29, 50, 59, 64, 70, 72, 77 являются активными участниками третьего этапа исследования, который проходил в течение 2016-2017 учебного года. В настоящее время в межрегиональном проекте участвуют 12 регионов России и Республика Беларусь. В работе трех межрегиональных интернет-сессий по проблеме исследования (декабрь 2014 года, апрель 2015 года, декабрь 2016 года) активное участие приняли 32 липецких педагога из школ № 1, 6, 12, 17, 18, 20, 29, 47, 50, 64, 70, 77.

С 2015 по 2017 год дистанционные курсы повышения квалификации по темам: «Персонифицированная система воспитания ребенка как педагогическое явление и понятие» и «Педагогическое обеспечение процесса становления персонифицированной системы воспитания ребенка» успешно прошли 42 педагога Липецка. 




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#образование
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Комментарии (1)

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SaNkoBass

23 минуты назад
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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