Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании

В межрегиональном проекте участвуют 12 регионов России и Республика Беларусь.

В журнале «Классный руководитель» будут опубликованы работы липецких педагогов, принявших участие в межрегиональном исследовании «Персонифицированная система воспитания ребенка»

Как сообщаеи пресс-служба департамента образования Липецка, это классные часы «Цели должны быть SMART!» Ирины Китаевой (гимназия №12) и «Рецепт успеха» Татьяны Глаголевой (школа №1), час общения «Казаться? Быть… ЖИТЬ!» Татьяны Огарковой ( шкрла №47).

Напомним, что педагоги школ № 6, 17, 18, 19, 20, 29, 50, 59, 64, 70, 72, 77 являются активными участниками третьего этапа исследования, который проходил в течение 2016-2017 учебного года. В настоящее время в межрегиональном проекте участвуют 12 регионов России и Республика Беларусь. В работе трех межрегиональных интернет-сессий по проблеме исследования (декабрь 2014 года, апрель 2015 года, декабрь 2016 года) активное участие приняли 32 липецких педагога из школ № 1, 6, 12, 17, 18, 20, 29, 47, 50, 64, 70, 77.

С 2015 по 2017 год дистанционные курсы повышения квалификации по темам: «Персонифицированная система воспитания ребенка как педагогическое явление и понятие» и «Педагогическое обеспечение процесса становления персонифицированной системы воспитания ребенка» успешно прошли 42 педагога Липецка.