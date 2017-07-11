В России
сегодня, 15:02
Якутский священник арестован по подозрению в совращении мальчиков
Арестованный является экс-директором православной гимназии
Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии клирик иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) по решению суда взят под стражу в связи с выдвинутым против него обвинением в сексуальном насилии над детьми, - передает "Интерфакс".
Адвокат подозреваемого пытался обжаловать решение суда. Однако Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката отклонил. Обвиняемый помещен в следственный изолятор Якутска по 9 августа включительно. Заседание проходило в закрытом режиме. Сам А.Ткаченко представился как штатный клирик Якутской Епархии иеромонах Мелетий.
По версии следствия, Ткаченко, который занимал пост директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет. Сначала в отношении священника было возбуждено два уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. Якутская епархия отстранила Ткаченко от службы на время расследования. Если подозрения следователей подтвердятся, иеромонах будет лишен сана.
Адвокат подозреваемого пытался обжаловать решение суда. Однако Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката отклонил. Обвиняемый помещен в следственный изолятор Якутска по 9 августа включительно. Заседание проходило в закрытом режиме. Сам А.Ткаченко представился как штатный клирик Якутской Епархии иеромонах Мелетий.
По версии следствия, Ткаченко, который занимал пост директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет. Сначала в отношении священника было возбуждено два уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. Якутская епархия отстранила Ткаченко от службы на время расследования. Если подозрения следователей подтвердятся, иеромонах будет лишен сана.