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Якутский священник арестован по подозрению в совращении мальчиков‍

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Якутский священник арестован по подозрению в совращении мальчиков‍

Арестованный является экс-директором православной гимназии

Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии клирик иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) по решению суда взят под стражу в связи с выдвинутым против него обвинением в сексуальном насилии над детьми, - передает "Интерфакс".

Адвокат подозреваемого пытался обжаловать решение суда. Однако Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката отклонил. Обвиняемый помещен в следственный изолятор Якутска по 9 августа включительно. Заседание проходило в закрытом режиме. Сам А.Ткаченко представился как штатный клирик Якутской Епархии иеромонах Мелетий.

По версии следствия, Ткаченко, который занимал пост директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет. Сначала в отношении священника было возбуждено два уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. Якутская епархия отстранила Ткаченко от службы на время расследования. Если подозрения следователей подтвердятся, иеромонах будет лишен сана.
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