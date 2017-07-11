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Навального предлагают отправить за решетку
ФСИН просит заменить условный срок на реальный.
ФСИН попросила заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев. В рамках какого именно дела ФСИН просит ужесточить наказание, пока не сообщается.
По закону ФСИН имеет право обратиться в суд с просьбой о замене условного осуждения на реальный срок в том случае, если осужденный систематически нарушает общественный порядок, а именно если он хотя бы два раза в течение одного года привлекался за такие нарушения к административной ответственности (ч. 5 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).
Напомним, 29 июня из ФСИН поступала информация о том, что условный срок, к которому Навальный приговорен по «делу Кировлеса» и делу «Ив Роше», может быть заменен на реальный. Ранее ФСИН уже обращалась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по первому приговору по делу "Кировлеса" в связи с систематическим нарушением им общественного порядка и двумя административными наказаниями. Люблинский суд Москвы 13 мая 2015 года отказался отправлять оппозиционера в колонию, продлив ему испытательный срок на три месяца.
По закону ФСИН имеет право обратиться в суд с просьбой о замене условного осуждения на реальный срок в том случае, если осужденный систематически нарушает общественный порядок, а именно если он хотя бы два раза в течение одного года привлекался за такие нарушения к административной ответственности (ч. 5 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).
Напомним, 29 июня из ФСИН поступала информация о том, что условный срок, к которому Навальный приговорен по «делу Кировлеса» и делу «Ив Роше», может быть заменен на реальный. Ранее ФСИН уже обращалась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по первому приговору по делу "Кировлеса" в связи с систематическим нарушением им общественного порядка и двумя административными наказаниями. Люблинский суд Москвы 13 мая 2015 года отказался отправлять оппозиционера в колонию, продлив ему испытательный срок на три месяца.
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