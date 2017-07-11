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По «футбольному делу» в липецком суде допросят 200 членов региональной федерации
В зале суда встретились Владимир Миткеев и Дмитрий Павлов, два председателя областной общественной организации футбола, каждый из которых считает себя легитимным руководителем.
Целая группа истцов, в числе которых отстраненный от должности председателя федерации футбола Владимир Миткеев, обратилась в суд с заявлением о признании недействительными результатов общего собрания членов федерации, назначившего новым руководителем общественной организации Дмитрия Павлова. Истцы считают, что четыре члена федерации - Юрий Сухомлинов, Николай Егоров, Борис Чумарин, Игорь Лысенко - в апреле 2017 года тайно провели общее собрание федерации и убрали с должности председателя Владимира Миткеева. Данные действия истцы считают незаконными, поэтому иск направлен не только к группе физических лиц, но и к налоговой инспекции и управлению Министерства юстиции по Липецкой области, утвердивших сложившиеся в результате состоявшегося собрания результаты.
По мнению истцов, те, кто провёл общее собрание учредителей ЛРОО "Федерация футбола", нарушили Устав организации, согласно которому избрание руководителя организации является прерогативой конференции, так как в федерации - более двух тысяч членов. Поэтому суд, очевидно, допросит, минимум, 200 членов федерации, чтобы удостовериться в легитимности проведённого общего собрания, которое по факту провели всего четыре человека.
В свою очередь, четверка ответчиков считает, что провели совершенно законное собрание учредителей, легитимное. Так, изначально было восемь учредителей ЛРОО "Федерация футбола", но двое умерли, и их осталось шесть. Поэтому четверо - уже кворум. Они говорят, что назначили дату общего собрания членов федерации на следующий день, на котором и выбрали нового председателя федерации футбола, Дмитрия Павлова.
Сегодня в зале суда встретились две группы: истцов и ответчиков. Так на противоположных скамьях оказались сразу два председателя областной федерации футбола - Владимир Миткеев и Дмитрий Павлов, каждый из которых считает себя легитимным руководителем.
Тут же возник скандал. Один из истцов, Сергей Назаров, заявил отвод всей судебной системе Липецкой области и о передаче дела на рассмотрение в Центральный районный суд Воронежа. Причина - знакомство одного из противников Владимира Миткеева, президента мини-футбольного клуба "Липецк" Валерия Сокольских (не проходящего по делу ответчиком), с председателем Липецкого областного суда Иваном Марковым, большим любителем кожаного мяча.
А потом возникла новая коллизия: один из истцов, Владимир Козомазов, заявил отвод председательствующей в процессе судье Елене Леоновой, требуя от неё возможность ознакомления с материалами гражданского дела.