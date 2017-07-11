По «футбольному делу» в липецком суде допросят 200 членов региональной федерации

В зале суда встретились Владимир Миткеев и Дмитрий Павлов, два председателя областной общественной организации футбола, каждый из которых считает себя легитимным руководителем.

Сегодня в Советском районном суде Липецка началось слушание гражданского дела, которое может длиться неопределенно долгое время, так как судья Елена Леонова может опросить не менее 200 человек, являющихся членами региональной федерации футбола.



Целая группа истцов, в числе которых отстраненный от должности председателя федерации футбола Владимир Миткеев, обратилась в суд с заявлением о признании недействительными результатов общего собрания членов федерации, назначившего новым руководителем общественной организации Дмитрия Павлова. Истцы считают, что четыре члена федерации - Юрий Сухомлинов, Николай Егоров, Борис Чумарин, Игорь Лысенко - в апреле 2017 года тайно провели общее собрание федерации и убрали с должности председателя Владимира Миткеева. Данные действия истцы считают незаконными, поэтому иск направлен не только к группе физических лиц, но и к налоговой инспекции и управлению Министерства юстиции по Липецкой области, утвердивших сложившиеся в результате состоявшегося собрания результаты.



По мнению истцов, те, кто провёл общее собрание учредителей ЛРОО "Федерация футбола", нарушили Устав организации, согласно которому избрание руководителя организации является прерогативой конференции, так как в федерации - более двух тысяч членов. Поэтому суд, очевидно, допросит, минимум, 200 членов федерации, чтобы удостовериться в легитимности проведённого общего собрания, которое по факту провели всего четыре человека.



В свою очередь, четверка ответчиков считает, что провели совершенно законное собрание учредителей, легитимное. Так, изначально было восемь учредителей ЛРОО "Федерация футбола", но двое умерли, и их осталось шесть. Поэтому четверо - уже кворум. Они говорят, что назначили дату общего собрания членов федерации на следующий день, на котором и выбрали нового председателя федерации футбола, Дмитрия Павлова.



Сегодня в зале суда встретились две группы: истцов и ответчиков. Так на противоположных скамьях оказались сразу два председателя областной федерации футбола - Владимир Миткеев и Дмитрий Павлов, каждый из которых считает себя легитимным руководителем.



Тут же возник скандал. Один из истцов, Сергей Назаров, заявил отвод всей судебной системе Липецкой области и о передаче дела на рассмотрение в Центральный районный суд Воронежа. Причина - знакомство одного из противников Владимира Миткеева, президента мини-футбольного клуба "Липецк" Валерия Сокольских (не проходящего по делу ответчиком), с председателем Липецкого областного суда Иваном Марковым, большим любителем кожаного мяча.



А потом возникла новая коллизия: один из истцов, Владимир Козомазов, заявил отвод председательствующей в процессе судье Елене Леоновой, требуя от неё возможность ознакомления с материалами гражданского дела.

