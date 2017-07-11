В России
сегодня, 15:05
Путина просят помиловать готовившего на него покушение
Подано прошение.
Как сообщает «Коммерсант», готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании. 33-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в 2013 году за подготовку покушения на президента России Владимира Путина, запросил у него помилования.
По данным издания, Пьянзин рассказал, что не желал Путину зла, а участником заговора стал случайно после того, как попал под влияние двух своих чеченских приятелей. По словам Пьянзина, он начал следить за работой Путина, только оказавшись в колонии. Заключенный отметил, в частности, что поддерживает политику президента в Сирии.
Пьянзин отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима номер 26 в Самарской области. Из 10 лет лишения свободы, назначенных ему по приговору Мосгорсуда, он уже отбыл больше половины срока - пять лет и пять месяцев.
По данным издания, Пьянзин рассказал, что не желал Путину зла, а участником заговора стал случайно после того, как попал под влияние двух своих чеченских приятелей. По словам Пьянзина, он начал следить за работой Путина, только оказавшись в колонии. Заключенный отметил, в частности, что поддерживает политику президента в Сирии.
Пьянзин отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима номер 26 в Самарской области. Из 10 лет лишения свободы, назначенных ему по приговору Мосгорсуда, он уже отбыл больше половины срока - пять лет и пять месяцев.