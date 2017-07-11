Происшествия

29 минут назад

Рецидивист не смог обокрасть магазин в Липецке

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#кража #суд. приговор
Рецидивист не смог обокрасть магазин в Липецке

Мужчину отправили в колонию за коньяк и шоколадки.

Мировой суд СУ №21 Советского района Липецка вынес приговор обвиняемому в попытке кражи мужчине. Указано, что ранее подсудимый был признан виновным в похищении документов, грабеже, оскорблении представителя власти и лишен водительских прав из-за пьяной езды.

В Липецке днем 24 января преступника привлек обычный магазин. Покупатель решил не платить за товары и хотел украсть из торговой точки 12 плиток шоколада и четыре бутылки коньяка на сумму свыше 2 600 рублей. Правда, завершить задуманное у него не вышло: он был задержан на месте преступления сотрудниками магазина.

Суд признал мужчину виновным и с учетом прошлых преступлений и наказаний приговорил его к 10 месяцам в колонии строгого режима и запрету на вождение транспорта на срок три года.
1 169
#кража #суд. приговор

Комментарии (1)

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Зэка

23 минуты назад
Хреновый из него РЦД , вердикт- отпетушить
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