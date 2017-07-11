Муниципальная управляющая компания Липецка стала банкротом

МУП "Второе ГЖУ", которое обслуживает 52 жилых дома, лишили лицензии.

О МУП "Второе ГЖУ" можно написать повесть. Повесть о том, как созданная с благими целями - заботы об убитых общежитиях и старых домах - муниципальная управляющая компания превратилась в кормушку чиновников и пришла к банкротству (GOROD48 в своё время писал о том, как накануне проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия Счетной палатой Липецка там состоялась кража компьютеров, в которых находилась вся интересуются аудиторов информация).



Сегодня на профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о деятельности этой муниципальной "управляшки", которую парламентарии ещё осенью прошлого года признали неэффективной.



Оказалось, что с той поры ситуация лишь ухудшилась. Дошло до того, что точку в деятельности МУПа поставила государственная жилищная инспекция, отобравшая у управляющей компании лицензию на право осуществления уставной деятельности. В свою очередь, департамент ЖКХ сумел найти новых управленцев на два десятка домов и сейчас решает вопрос эксплуатации оставшихся 52 домов.



- Идёт процесс в Арбитражном суде о банкротстве предприятия. Будет соответствующее решение суда -на нем введут конкурсное управление. Как только это случится, мы выставим право на управление этими домами на конкурс, - сообщил депутатам председатель департамента ЖКХ мэрии Вячеслав Коретников.



По ходу развала созданной при профильном департаменте ЖКХ "управляшки" чиновники успели перевести в казну 35 объектов муниципальной собственности, находившихся в оперативном управлении МУПа общей площадью 10 тысяч кв.м. Эту недвижимость "талантливые управленцы" сдавали в аренду своим людям, от чего ни предприятие, ни бюджет не получали ни копейки доходов (такой шаг может спасти имущество от его передачи кредиторам). Также МУП начал работу по взысканию задолженности на общую сумму в 4,4 млн рублей, чего не делалось ранее. А в отношении кладовщика-стрелочника Ефремова Л.А., якобы профукавшего товарно-материального имущества на 1,6 млн рублей, проводится проверка силами УМВД РФ по Липецку.

