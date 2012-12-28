Что вам ближе: День святого Валентина или День святых Петра и Февронии?

Оказывается не все знают об отечественном аналоге валентинова дня.

Накануне Дня Святого Валентина GOROD48 решил спросить, какой праздник липчанам ближе: День всех влюбленных или День любви, семьи и верности?Встреченные нами на улице горожане отвечали по-разному. Те, кому ближе День святых Петра и Февронии объясняли это тем, что праздник православный, в отличие от католического Дня Святого Валентина.Неожиданно выяснилось — несмотря на то, что День любви, семьи и верности отмечается в России с 2008 года, не все до сих пор о нем знают.Поклонник Дня Святого Валентина рассказал свою историю. В этот день он сделал предложение будущей жене и они зачали ребенка.