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Говорит Липецк
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сегодня, 13:01
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Что вам ближе: День святого Валентина или День святых Петра и Февронии?
Оказывается не все знают об отечественном аналоге валентинова дня.
Встреченные нами на улице горожане отвечали по-разному. Те, кому ближе День святых Петра и Февронии объясняли это тем, что праздник православный, в отличие от католического Дня Святого Валентина.
Неожиданно выяснилось — несмотря на то, что День любви, семьи и верности отмечается в России с 2008 года, не все до сих пор о нем знают.
Поклонник Дня Святого Валентина рассказал свою историю. В этот день он сделал предложение будущей жене и они зачали ребенка.
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