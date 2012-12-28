«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
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Происшествия
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сегодня, 13:16
Двоих липчан обманули при покупках на сайте объявлений
А в Грязях пенсионер перевёл на «безопасный счёт» 200 тысяч рублей.
— 42-летний мужчина хотел купить летнюю резину и перевёл продавцу 20 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь. А 18-летняя девушка собиралась приобрести электронную сигарету за 2 600 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
22-летнему липчанину написали в мессенджере от имени его знакомого и попросили одолжить денег. Тот перевёл 7 000 рублей. Но оказалось — аккаунт взломан.
А 71-летний житель Грязей перевёл 200 000 рублей на так называемый «безопасный счёт».
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