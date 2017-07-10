Общество

28 минут назад

В Добровском районе прошли сборы патриотов

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#Родина #патриотизм
В Добровском районе прошли сборы патриотов

Руководители патриотического воспитания собрались вместе.

Закончились областные сборы для руководителей патриотических организаций и специалистов, курирующих патриотическое направление в муниципальных района.

Как сообщили в Центре патриотического воспитания Липецкой области, в программе сборов, которые состоялись в Добровском районе, состоялся круглый стол по вопросам проведения военно-спортивных игр и спартакиад, а также руководители сами приняли участие в игре лазертаг и успели посоревноваться в стрельбе из пневматической винтовки.

Фото патриот48.рф
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#Родина #патриотизм

Комментарии (4)

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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

4 минуты назад
Почему-то Васильева, Хлопонин и прочие их коллеги, очень любили учить народ экономить деньги и называли они себя патриотами. Не, такие патриоты нам не нужны.
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Дарвин

6 минут назад
Сборы дoлбaёбoв, чтож их не скрутили на бутылку не посадили как мальчишек с листовками за Алексея? Свиньи.
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Фокс

6 минут назад
Руководители патриотической организации должны подсказать молодому человеку, где в нашем Липецком королёвстве можно найти достойно оплачиваемую работу, чтобы этот патриот мог в своей молодой семье родить и прокормить детей. Иначе он не патриот- ведь патриот- зто гражданин, любящий свою страну, а если жрать нечего, тогда как?
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Николай

12 минут назад
Гы!!! «Патриотизм — последнее прибежище негодяя» — кто сказал?
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