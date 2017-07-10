Общество
28 минут назад
В Добровском районе прошли сборы патриотов
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Руководители патриотического воспитания собрались вместе.
Закончились областные сборы для руководителей патриотических организаций и специалистов, курирующих патриотическое направление в муниципальных района.
Как сообщили в Центре патриотического воспитания Липецкой области, в программе сборов, которые состоялись в Добровском районе, состоялся круглый стол по вопросам проведения военно-спортивных игр и спартакиад, а также руководители сами приняли участие в игре лазертаг и успели посоревноваться в стрельбе из пневматической винтовки.
Фото патриот48.рф
Как сообщили в Центре патриотического воспитания Липецкой области, в программе сборов, которые состоялись в Добровском районе, состоялся круглый стол по вопросам проведения военно-спортивных игр и спартакиад, а также руководители сами приняли участие в игре лазертаг и успели посоревноваться в стрельбе из пневматической винтовки.
Фото патриот48.рф
4 133
лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
Дарвин
Фокс
Николай