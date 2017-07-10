Общество

57 минут назад

Уволенным с фабрики «Рошен» предложили зарплату в 20-30 тысяч рублей

6 865
#безработица #рынок труда #Рошен
Уволенным с фабрики «Рошен» предложили зарплату в 20-30 тысяч рублей

и более 50 вакансий.

Липецкий городской центр занятости населения организовал специализированную ярмарку вакансий для граждан, уволенных из АО ЛКФ «Рошен».

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, для бывших сотрудников кондитерской фабрики провели красочную презентацию для ознакомления безработных и ищущих работу граждан с условиями труда и перспективами развития производства. 

Были представлены более 50 вакансий с заработной платой от 20-30 тысяч рублей в месяц и полным соцпакетом. По окончании ярмарки безработные граждане заполняли анкеты, получали консультации по заинтересовавшим их специальностям, профессиям, осуществляя прямые переговоры с работодателем.

Желающие трудоустроиться были приглашены на предприятие для дальнейшего собеседования.

 

6 865
#безработица #рынок труда #Рошен

Комментарии (6)

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Житель

4 минуты назад
СОВСЕМ УХУ ЕЛИ, им западло после зарплат от порошенко в 40-50тыс за 10 тыс горбатиться
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СОВСЕМ УХУ ЕЛИ

14 минут назад
Что за секретное предприятие для избранных с рошен,а остальным недолюдям безработным значит зарплата 6-10 тыс.и хватит
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ищущий

30 минут назад
На бирже стою на учете почти год.Зарплату больше 14 тысяч не предлагали,в основном от 8000-12000.Это в основном охрана,менеджмент и торговля.Имею высшее техническое.По специальности ничего нет.А этим гражданам повезло,до 30000 тысяч,это хорошо.
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хх

30 минут назад
антихохол, нет никаких интересов у страны, есть ГРАЖДАНЕ и ИХ ПРАВА. И государство обязано их соблюдать. ПОНЯЛ?
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антихохол

34 минуты назад
Липчанин, ты просто липяцкий дегенерат,есть такое понятие как интересы страны,но тебе и твоему тупому окружению этого не понять никогда!!
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Липчанин

41 минуту назад
Пофигу что людям поломали жизнь, что область лишилась налогов - зато отомстили Порошенко!
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