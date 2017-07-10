Уволенным с фабрики «Рошен» предложили зарплату в 20-30 тысяч рублей

и более 50 вакансий.

Липецкий городской центр занятости населения организовал специализированную ярмарку вакансий для граждан, уволенных из АО ЛКФ «Рошен».

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, для бывших сотрудников кондитерской фабрики провели красочную презентацию для ознакомления безработных и ищущих работу граждан с условиями труда и перспективами развития производства.

Были представлены более 50 вакансий с заработной платой от 20-30 тысяч рублей в месяц и полным соцпакетом. По окончании ярмарки безработные граждане заполняли анкеты, получали консультации по заинтересовавшим их специальностям, профессиям, осуществляя прямые переговоры с работодателем.



Желающие трудоустроиться были приглашены на предприятие для дальнейшего собеседования.