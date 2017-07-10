57 минут назад
Уволенным с фабрики «Рошен» предложили зарплату в 20-30 тысяч рублей
и более 50 вакансий.
Липецкий городской центр занятости населения организовал специализированную ярмарку вакансий для граждан, уволенных из АО ЛКФ «Рошен».
Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, для бывших сотрудников кондитерской фабрики провели красочную презентацию для ознакомления безработных и ищущих работу граждан с условиями труда и перспективами развития производства.
Были представлены более 50 вакансий с заработной платой от 20-30 тысяч рублей в месяц и полным соцпакетом. По окончании ярмарки безработные граждане заполняли анкеты, получали консультации по заинтересовавшим их специальностям, профессиям, осуществляя прямые переговоры с работодателем.
Желающие трудоустроиться были приглашены на предприятие для дальнейшего собеседования.
Житель
СОВСЕМ УХУ ЕЛИ
ищущий
хх
антихохол
Липчанин