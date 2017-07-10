Ребенка 10 лет держали в секс-рабстве

Мальчика считали пропавшим без вести.

Сорокалетнего мужчину в Москве арестовали по обвинению в том, что он десять лет удерживал в своей квартире и насиловал ребенка, сообщат СК. По данным следователей, мужчина уже признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.



По данным следствия, в июле 2007 года обвиняемый познакомился с 9-летним мальчиком, которому предложил совместное проживание у него дома. Ребенок согласился и ушел из дома. На протяжении длительного времени обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.



Еще в 2007 году по факту пропажи мальчика следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, и ребенок был объявлен в федеральный розыск. Следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с оперативными службами была проведена кропотливая работа, в результате которой было установлено местонахождение без вести пропавшего мальчика и задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.



В настоящее время по ходатайству следствия фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. В ходе допроса обвиняемый признал вину и дал показания по обстоятельствам преступлений. Следствием устанавливается местонахождение родственников потерпевшего, назначен ряд судебных экспертиз.



Кроме того, обвиняемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы. Расследование уголовного дела продолжается.