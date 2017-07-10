Общество

сегодня, 13:33

Потребительские цены в июне в Липецкой области выросли на 1%

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#цены #повышение
Потребительские цены в июне в Липецкой области выросли на 1%

С начала года - на 2,5%

продовольственные товары подорожали в июне на 1,8% (по сравнению с декабрем 2016 года на 4,1%). В среднем на 13% выросли цены на плодоовощную продукцию. Заметно подорожали капуста (в 1,7 раза), свекла, картофель, морковь, яблоки (в 1,2-1,3 раза), апельсины (в 1,5 раза). При этом подешевели свежие огурцы и помидоры (на 30%). Среди остальных товаров повысились цены на сахар (на 7%), рыбное филе (на 6%), кондитерские изделия, чай, кофе, сыры, питьевое молоко, мясо птицы и мясо животных (на 1%). Одновременно с этим мука, сливочное масло, макаронные изделия, сметана, сельди, крупы и бобовые стали дешевле на 1-2%, подсолнечное масло – на 3%. 

Цены на непродовольственные товары в июне в среднем выросли на 0,2%, а за полгода — на 1,4%. Так, шины для легкового автомобиля подорожали на 4%, сухие корма для домашних животных, ранцы, рюкзаки для школьников – на 2%, табачные изделия, книги детективно-приключенческого жанра, строительные материалы, постельное белье, товары для спорта, дизельное топливо, автомобильный бензин – на 1%. Вместе с тем цены на электрические дрели и триммеры, велосипеды для взрослых, ювелирные изделия снизились на 2%, телевизоры цветного изображения, газовое моторное топливо, медикаменты – на 1%. 

Цены и тарифы на услуги в июне в среднем увеличились на 0,9%, а по сравнению с началом года на 1,8%. Здесь стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, услуги почтовой связи подорожали на 16%, плата за беспроводную радиосвязь, услуги бань – на 10%, предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи – на 9%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 7%, услуги страхования, цена билетов в театр – на 6%, абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи – на 3%, стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 2%, сообщает Липецкстат. 

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#цены #повышение

Комментарии (3)

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Народ+

3 минуты назад
Вот-вот, цены то растут каждый месяц, а то и в месяц по несколько раз, вот только зарплаты не растут.
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липчанин

15 минут назад
а на сколько выросли зарплаты и пенсии..... молчите?
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

42 минуты назад
Куда про Навального дели статью? Люди имеют право знать! Хватит коррупционерам воровать наши пенсии и зарплаты!!!
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сегодня, 13:33

Общество