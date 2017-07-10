Потребительские цены в июне в Липецкой области выросли на 1%

С начала года - на 2,5%

продовольственные товары подорожали в июне на 1,8% (по сравнению с декабрем 2016 года на 4,1%). В среднем на 13% выросли цены на плодоовощную продукцию. Заметно подорожали капуста (в 1,7 раза), свекла, картофель, морковь, яблоки (в 1,2-1,3 раза), апельсины (в 1,5 раза). При этом подешевели свежие огурцы и помидоры (на 30%). Среди остальных товаров повысились цены на сахар (на 7%), рыбное филе (на 6%), кондитерские изделия, чай, кофе, сыры, питьевое молоко, мясо птицы и мясо животных (на 1%). Одновременно с этим мука, сливочное масло, макаронные изделия, сметана, сельди, крупы и бобовые стали дешевле на 1-2%, подсолнечное масло – на 3%.

Цены на непродовольственные товары в июне в среднем выросли на 0,2%, а за полгода — на 1,4%. Так, шины для легкового автомобиля подорожали на 4%, сухие корма для домашних животных, ранцы, рюкзаки для школьников – на 2%, табачные изделия, книги детективно-приключенческого жанра, строительные материалы, постельное белье, товары для спорта, дизельное топливо, автомобильный бензин – на 1%. Вместе с тем цены на электрические дрели и триммеры, велосипеды для взрослых, ювелирные изделия снизились на 2%, телевизоры цветного изображения, газовое моторное топливо, медикаменты – на 1%.

Цены и тарифы на услуги в июне в среднем увеличились на 0,9%, а по сравнению с началом года на 1,8%. Здесь стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, услуги почтовой связи подорожали на 16%, плата за беспроводную радиосвязь, услуги бань – на 10%, предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи – на 9%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 7%, услуги страхования, цена билетов в театр – на 6%, абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи – на 3%, стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 2%, сообщает Липецкстат.