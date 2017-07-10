Честь мундира описали в 250 рисунках

Авторы работ - дети со всей области.

Как сообщает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области, начался второй этап областного конкурса детских рисунков "Честь мундира".



Всего на конкурс было принято 250 работ из всех уголков Липецкой области - детских рисунков с разным процентным соотношением помощи взрослых людей, что оговаривалось положением. Конкурсная комиссия уже приступила к оценке работ.