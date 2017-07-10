Общество

сегодня, 13:18

Долги липчан за коммуналку пойдут с молотка

4 644
#аукцион #коммунальные платежи
Долги липчан за коммуналку пойдут с молотка

Обязательства распродает «управляшка».

Арбитражный управляющий ГУК «Центральная» Липецка объявил торги на дебиторскую задолженность коммунального предприятия. Вступить в борьбу за право вытрясти из липчан долги за коммуналку можно 11 августа.

На торги банкротящейся «управляшки» выставлен всего один лот. Права требований к неплательщикам оценили в 2,6 млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от стартовой суммы. Победитель электронных торгов сможет потребовать с липчан долги.

Банкротство ГУК «Центральная» было запущено в 2013 году. На данный момент требования к управляющей компании превышают 340 млн рублей. Большая часть суммы — отсутствие оплаты услуг водоснабжения.
4 644
#аукцион #коммунальные платежи

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

право вытрясти из липчан долги за коммуналку

3 минуты назад
Мы вам не Буратино на поле чудес в стране Дураков !
ответить

???

22 минуты назад
"Вступить в борьбу за право вытрясти из липчан долги за коммуналку". Охренеть текстовка! ВЫТРЯСТИ !!! А почему УКакашка законным путем через суд не идет?
ответить

ЛогГоризонт

41 минуту назад
Это как минимум незаконно. Люди не заключали договор с УКашками. Так какие могут быть претензии.
ответить

лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

42 минуты назад
Куда про Навального дели статью? Люди имеют право знать! Хватит коррупционерам воровать наши пенсии и зарплаты!!!
ответить

Еще в рубрике

Количество проверок предпринимателей уменьшилось на 14%
#предпринимательство Роспотребнадзор
1
Количество проверок предпринимателей уменьшилось на 14%

12 минут назад

Общество
Дело о ДТП в Липецке рассмотрели в Верховном суде России
#ДТП #авария #жалоба
Дело о ДТП в Липецке рассмотрели в Верховном суде России

29 минут назад

Общество
В Липецкой области на 1 километр приходится 48 человек
#статистика
1
В Липецкой области на 1 километр приходится 48 человек

39 минут назад

Общество
Липецкие кинологи стали одними из лучших в ЦФО
#соревнование #кинологи
1
Липецкие кинологи стали одними из лучших в ЦФО

50 минут назад

Общество
Выпускников прошлых лет сегодня приглашают ознакомиться с результатами ЕГЭ
#ЕГЭ #результаты
1
Выпускников прошлых лет сегодня приглашают ознакомиться с результатами ЕГЭ

54 минуты назад

Общество
Потребительские цены в июне в Липецкой области выросли на 1%
#цены #повышение
3
Потребительские цены в июне в Липецкой области выросли на 1%

сегодня, 13:33

Общество