Общество
сегодня, 13:18
Долги липчан за коммуналку пойдут с молотка
Обязательства распродает «управляшка».
Арбитражный управляющий ГУК «Центральная» Липецка объявил торги на дебиторскую задолженность коммунального предприятия. Вступить в борьбу за право вытрясти из липчан долги за коммуналку можно 11 августа.
На торги банкротящейся «управляшки» выставлен всего один лот. Права требований к неплательщикам оценили в 2,6 млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от стартовой суммы. Победитель электронных торгов сможет потребовать с липчан долги.
Банкротство ГУК «Центральная» было запущено в 2013 году. На данный момент требования к управляющей компании превышают 340 млн рублей. Большая часть суммы — отсутствие оплаты услуг водоснабжения.
На торги банкротящейся «управляшки» выставлен всего один лот. Права требований к неплательщикам оценили в 2,6 млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от стартовой суммы. Победитель электронных торгов сможет потребовать с липчан долги.
Банкротство ГУК «Центральная» было запущено в 2013 году. На данный момент требования к управляющей компании превышают 340 млн рублей. Большая часть суммы — отсутствие оплаты услуг водоснабжения.
право вытрясти из липчан долги за коммуналку
???
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ