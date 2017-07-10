Долги липчан за коммуналку пойдут с молотка

Обязательства распродает «управляшка».

Арбитражный управляющий ГУК «Центральная» Липецка объявил торги на дебиторскую задолженность коммунального предприятия. Вступить в борьбу за право вытрясти из липчан долги за коммуналку можно 11 августа.



На торги банкротящейся «управляшки» выставлен всего один лот. Права требований к неплательщикам оценили в 2,6 млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от стартовой суммы. Победитель электронных торгов сможет потребовать с липчан долги.



Банкротство ГУК «Центральная» было запущено в 2013 году. На данный момент требования к управляющей компании превышают 340 млн рублей. Большая часть суммы — отсутствие оплаты услуг водоснабжения.