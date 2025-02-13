Пострадавшего при пожаре в в СНТ «Цементник» подростка перевели из реанимации в педиатрическое отделение
Общество
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сегодня, 11:50
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За неаккуратную парковку водителю пообещали проколоть колеса автомобиля
Владелец забрал послание и ушел, хотя машина попала в ДТП. Участники не могли оформить происшествие по европротоколу несколько часов.
— Адресат забрал послания и ушел. Из-за его отсутствия другие участники не могут оформить ДТП по европротоколу. Сам же владелец заявил, что он не видит ничего зазорного в такой парковке, — рассказал один из очевидцев произошедшего.
Только после приезда ГАИ удалось завершить оформление ДТП. Также выяснилось, что заузил проезд водитель седана — он последним припарковал свой автомобиль.
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