За неаккуратную парковку водителю пообещали проколоть колеса автомобиля

Владелец забрал послание и ушел, хотя машина попала в ДТП. Участники не могли оформить происшествие по европротоколу несколько часов.



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Утром у дома № 2 по улице Казьмина произошло ДТП — водители не смогли проехать между двух припаркованных автомобилей «Лада Веста» и притерли их. При этом владельцу «универсала» оставили послания с угрозой проколоть колеса — в густонаселенном районе он запарковал автомобиль практически на дороге.— Адресат забрал послания и ушел. Из-за его отсутствия другие участники не могут оформить ДТП по европротоколу. Сам же владелец заявил, что он не видит ничего зазорного в такой парковке, — рассказал один из очевидцев произошедшего.Только после приезда ГАИ удалось завершить оформление ДТП. Также выяснилось, что заузил проезд водитель седана — он последним припарковал свой автомобиль.