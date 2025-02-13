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сегодня, 11:50
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За неаккуратную парковку водителю пообещали проколоть колеса автомобиля

Владелец забрал послание и ушел, хотя машина попала в ДТП. Участники не могли оформить происшествие по европротоколу несколько часов.

Утром у дома № 2 по улице Казьмина произошло ДТП — водители не смогли проехать между двух припаркованных автомобилей «Лада Веста» и притерли их. При этом владельцу «универсала» оставили послания с угрозой проколоть колеса — в густонаселенном районе он запарковал автомобиль практически на дороге.

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— Адресат забрал послания и ушел. Из-за его отсутствия другие участники не могут оформить ДТП по европротоколу. Сам же владелец заявил, что он не видит ничего зазорного в такой парковке, — рассказал один из очевидцев произошедшего.

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Только после приезда ГАИ удалось завершить оформление ДТП. Также выяснилось, что заузил проезд водитель седана — он последним припарковал свой автомобиль.
парковка
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
гость
19 минут назад
А причем тут водитель седана? Если он свой универсал поставил на повороте, так еще и к бордюру не стал прижиматься.
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автобомжи
39 минут назад
дерется за место под солнцем."Гараж"
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Ваш тренер
сегодня, 12:01
Надо не писать записки, а делать.
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омсквич
сегодня, 11:59
Может рубрику сделать "в мире животных" ?
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