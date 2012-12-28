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сегодня, 13:24
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Котлеты и макароны — любимые блюда на все времена!

С начала учебного года в городской департамент образования поступило около 400 обращений по поводу питания. Только 15 из них были негативными.

В школе № 77 сегодня — дегустационный день. Его устраивают раз в четверть — приглашают родителей учеников, представителей городского департамента образования, журналистов, чтобы те оценили качество блюд столовой.





Сегодня на обед школе был гороховый суп, жаркое и компот.

— Нравится!

— Вкусно, — говорили школьники.



Родители были многословнее.

— Очень достойно. Я такого горохового супа никогда не ела. Консистенция очень удачная, все нарезано, как в ресторане. Рагу вкусное, пропеченное, — рассказала мама первоклассницы Олеся Алиева, которая когда-то сама училась в 77-й школе. — В школе я покупала домой пирожки, не могла нигде в городе найти такие вкусные. Может, здесь печи особенные?

Многодетная мать Надежда Кузнецова попросила сделать так, чтобы у детей был выбор — взять блюдо с подливой или без. Не все ее любят.

В Липецке при входе в каждую школьную столовую размещены QR-коды, с помощью которых можно оценить качество блюд. Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, говорит, что с начала учебного года поступило около 400 таких отзывов. В основном дети хвалят обеды. Отрицательных отзывов только 15: ученики жаловались на холодную еду (в основном в крупных школах, где после обращения поработали над логистикой), а еще — на блюда из рыбы и печени. Тут уж приходится смириться, эти продукты рекомендованы специалистами для детского питания.

Среди фаворитов учеников — макароны, котлеты и борщ.

— Котлеты и макароны — любимые блюда на все времена! По сравнению с нашей школой котлеты, наверное, изменились, но менее вкусными не стали, — смеется Светлана Бедрова.

Есть продукты, которые запрещены в школьных столовых — чипсы, все виды колбас, копчености, вчерашние продукты.

Директор компании «Ника-Плюс», которая обслуживает 77-ю школу, Сергей Фролов рассказал, что примерно треть продукции закупает у липецких производителей (в основном овощи, молочную продукцию и хлеб).

Так совпало, что компанию недавно проверил региональный Роспотребнадзор.

— Вся продукция отвечала требованиям Технического регламента. Фальсифицированной продукции мы не обнаружили. Обычно такими бывают сливочное масло и молоко фальсифицируют. Здесь вся продукция была хорошей, — рассказала главный специалист-эксперт регионального Роспотребнадзора Елена Пашенцева.

— За последние несколько лет жалоб на качество питания стало значительно меньше. Это связано с большим контролем как со стороны администрации школ, так и департамента образования и мэрии. Мы регулярно проверяем операторов школьного питания и качество продуктов, — добавила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.
школьное питание
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Комментарии (2)

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ХВАТИТ ВРАТЬ
17 минут назад
Да, только перед проверкой появились салфетки на столах. Еда как была противная так и будет. Перед любой проверкой чудесным образом появляется мыло, туалетная бумага и т. д. дети ржут.... говорят "о, бумага появилась, проверка будет. Самим не смешно?
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@@@
33 минуты назад
С проверкой надо ходить невзначай, никого заранее не предупреждая, вот тогда и увидите настоящую картину питания в школах и детсадах.
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