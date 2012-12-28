В Липецкой области стало меньше фальшивок

Но терять бдительность нельзя, ведь впереди праздники, когда фальшивомонетчики традиционно активизируются: растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные.

В прошлом году в банковской системе Липецкой области выявлена 61 поддельная банкнота Банка России — на 4 купюры меньше, чем годом ранее.«Больше всего фальшивок обнаружено среди пятитысячных – 47 штук. Также выведены из оборота 10 поддельных тысячерублевых банкнот и 4 двухтысячных. Кроме того, в 2024 году в банковском секторе региона найдены две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США и одна подделка 100 китайских юаней», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Липчан предупреждают: с большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках — там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить банкноту.Впереди 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. А фальшивомонетчики традиционно активизируются перед праздниками, когда растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные, при этом покупатели и продавцы забывают в суете проверять купюры на подлинность.Признаки подлинности денег можно узнать на сайте Банка России и с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России».