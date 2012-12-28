Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стало известно о пострадавшей во время налета БПЛА женщине
Происшествия
«Вырвала руку и побежала за кане-корсо»: жуткие подробности трагедии в СНТ «Цементник»
Происшествия
Губернатор сообщил о массированном налете БПЛА
Происшествия
В Липецке звучат сирены: объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Пострадавшую во время атаки БПЛА женщину оперировали в течение трёх часов
Общество
Пострадавшей от налета БПЛА сотруднице станции аэрации — 48 лет
Происшествия
В школе № 77 работают оперативные службы
Происшествия
Почти все районы Липецкой области превратятся в округа
Общество
На тамбовской трассе погибли два водителя
Происшествия
Сорвавшую ремонт поликлиники компанию включили в реестр недобросовестных
Общество
Читать все
На тамбовской трассе погибли два водителя
Происшествия
Пострадавшую во время атаки БПЛА женщину оперировали в течение трёх часов
Общество
В школе № 77 работают оперативные службы
Происшествия
Экологи предостерегли энергетиков, работающих рядом с Нижним парком
Общество
За неаккуратную парковку водителю пообещали проколоть колеса автомобиля
Общество
Попросил подвезти и угнал машину: пенсионера оставили без «Запорожца»
Происшествия
В Липецкой области стало меньше фальшивок
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
Пострадавшего при пожаре в в СНТ «Цементник» подростка перевели из реанимации в педиатрическое отделение
Происшествия
Пострадавший при пожаре многодетный отец всё ещё в реанимации на ИВЛ
Происшествия
Читать все
Общество
95
38 минут назад
1

В Липецкой области стало меньше фальшивок

Но терять бдительность нельзя, ведь впереди праздники, когда фальшивомонетчики традиционно активизируются: растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные.

В прошлом году в банковской системе Липецкой области выявлена 61 поддельная банкнота Банка России — на 4 купюры меньше, чем годом ранее.

«Больше всего фальшивок обнаружено среди пятитысячных – 47 штук. Также выведены из оборота 10 поддельных тысячерублевых банкнот и 4 двухтысячных. Кроме того, в 2024 году в банковском секторе региона найдены две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США и одна подделка 100 китайских юаней», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

Липчан предупреждают: с большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках — там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить банкноту.

Впереди 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. А фальшивомонетчики традиционно активизируются перед праздниками, когда растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные, при этом покупатели и продавцы забывают в суете проверять купюры на подлинность.

Признаки подлинности денег можно узнать на сайте Банка России и с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России».
фальшивомонетчики
0
0
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
рам
14 минут назад
дипломы, по которым нельзя трудоустроиться, можно условно признать фальшивкой?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить