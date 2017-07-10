Мэрия Липецка взыскала убытки с бизнеса

Предприятие не платило за коммуналку.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск администрации регионального центра к местному предприятию общественного питания. Причиной обращения в суд стала просрочка по коммунальным платежам.



Как указано в документах суда, мэрия Липецка подсчитала свои убытки от отсутствия платежей за коммунальные услуги в помещении по адресу улица Гагарина, 97-99-101, оценила в 66 306 рублей. Нежилая площадь в 512 квадратных метров используется организацией с 2013 года. Уже в середине 2015 года мэрии Липецка пришлось по суду вместо арендатора вносить средства за содержание и ремонт имущества МКД. Теперь администрация потребовала уплаченную сумму от пользователя площадей.



Суд оценил ситуацию и взыскал с предприятия общественного питания 63 616 рублей. Требование возврата мэрии остальной части — процентов и судебных издержек — суд отклонил. Но вместе мс этим ответчику придется оплатить госпошлину за разбирательство в 2 544 рубля в доход федерального бюджета.