Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Происшествия
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46 минут назад
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Угрожая отвёрткой, 20-летний парень потребовал у женщины ключи от автомобиля
Подозреваемому в разбойном нападении грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
«В ночное время подозреваемый заметил припаркованный на улице автомобиль «HAVAL», на котором решил доехать к себе домой в Нововоронеж. Вооружившись отверткой, мужчина постучал в дом и потребовал у хозяйки передать ему ключи от автомобиля. Испуганная женщина позвала на помощь соседей, которые помогли пресечь нападение и позвонили в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвёртой статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере), санкции которой — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Подозреваемый арестован на время следствия.
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