Угрожая отвёрткой, 20-летний парень потребовал у женщины ключи от автомобиля

Подозреваемому в разбойном нападении грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ночью 5 мая в селе Донская-Негачевка Хлевенского района было совершено разбойное нападение на местную жительницу. По данным следствия, 20-летний житель Нововоронежа Воронежской области, угрожая женщине индикаторной отверткой, потребовал отдать ему ключи от автомобиля.«В ночное время подозреваемый заметил припаркованный на улице автомобиль «HAVAL», на котором решил доехать к себе домой в Нововоронеж. Вооружившись отверткой, мужчина постучал в дом и потребовал у хозяйки передать ему ключи от автомобиля. Испуганная женщина позвала на помощь соседей, которые помогли пресечь нападение и позвонили в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвёртой статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере), санкции которой — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.Подозреваемый арестован на время следствия.