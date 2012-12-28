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46 минут назад
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Угрожая отвёрткой, 20-летний парень потребовал у женщины ключи от автомобиля

Подозреваемому в разбойном нападении грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ночью 5 мая в селе Донская-Негачевка Хлевенского района было совершено разбойное нападение на местную жительницу. По данным следствия, 20-летний житель Нововоронежа Воронежской области, угрожая женщине индикаторной отверткой, потребовал отдать ему ключи от автомобиля.

«В ночное время подозреваемый заметил припаркованный на улице автомобиль «HAVAL», на котором решил доехать к себе домой в Нововоронеж. Вооружившись отверткой, мужчина постучал в дом и потребовал у хозяйки передать ему ключи от автомобиля. Испуганная женщина позвала на помощь соседей, которые помогли пресечь нападение и позвонили в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвёртой статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере), санкции которой — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Подозреваемый арестован на время следствия.
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29 минут назад
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