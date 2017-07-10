Сегодня открывается регистрация для участия в праздничных экскурсиях по Липецку

Липчане могут бесплатно посетить экскурсии и квесты.

Сегодня с 11.00 начнется регистрация заявок на бесплатные экскурсии и квесты, которые пройдут в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга, сообщили в городском департаменте культуры. Оформить заявку на участие можно по ссылке. Количество мест ограничено.

Как уже сообщалось ранее, в субботу 15 июля в 11.00 от Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства (ул. Космонавтов,2) начнется пешеходная квест-экскурсия «Тайны старого города».

В Нижнем парке 15 июля в 13.30 от домика Петра стартует фото-квест «Нижний парк. Сквозь века…».

Автобусные экскурсии «Истории Липецка» пройдут в воскресенье 16 июля в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 от спортивного комплекса «Звездный».

Кроме того, в воскресенье 16 июля в 8.00 от железнодорожного вокзала отправится экскурсионный тур «Липецк – город металлургов».

Дополнительную информацию можно узнать по тел. (4742) 239-727, адрес электронной почты 17984.84@mail.ru