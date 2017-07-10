Новости в instagram

38 минут назад

Сегодня открывается регистрация для участия в праздничных экскурсиях по Липецку

187
#экскурсия #День города
Сегодня открывается регистрация для участия в праздничных экскурсиях по Липецку

Липчане могут бесплатно посетить экскурсии и квесты.

Сегодня с 11.00 начнется регистрация заявок на бесплатные экскурсии и квесты, которые пройдут в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга, сообщили в городском департаменте культуры. Оформить заявку на участие можно по ссылке. Количество мест ограничено.

Как уже сообщалось ранее, в субботу 15 июля в 11.00 от Липецкого музея народного и декоративно-прикладного  искусства (ул. Космонавтов,2) начнется пешеходная квест-экскурсия «Тайны старого города».

В Нижнем парке 15 июля в 13.30 от домика Петра стартует фото-квест «Нижний парк. Сквозь века…».

Автобусные экскурсии «Истории Липецка» пройдут в воскресенье 16 июля в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 от спортивного комплекса «Звездный».

Кроме того, в воскресенье 16 июля в 8.00 от железнодорожного вокзала отправится экскурсионный тур «Липецк – город металлургов».

Дополнительную информацию можно узнать по тел. (4742) 239-727, адрес электронной почты 17984.84@mail.ru




187
#экскурсия #День города

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Небольшие дожди и до +24 — погода в Липецкой области начинает напоминать лето
7
Небольшие дожди и до +24 — погода в Липецкой области начинает напоминать лето

08.07.2017 13:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до +22
1
В Липецкой области до +22

07.07.2017 12:57

Погода в Липецке
В Липецкой области до +20
В Липецкой области до +20

06.07.2017 11:55

Погода в Липецке
В Липецкой области дождь и до +23
5
В Липецкой области дождь и до +23

04.07.2017 12:16

Погода в Липецке
В Липецкой области дождливо и прохладно
3
В Липецкой области дождливо и прохладно

03.07.2017 11:59

Погода в Липецке
Дожди покинут Липецкую область
8
Дожди покинут Липецкую область

02.07.2017 12:29

Погода в Липецке